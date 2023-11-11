地方消亡應對基金即使花不了也要繼續給……浪費10萬億韓元後就能結束嗎？. November. 11, 2023 08:46. . 行政安全部的地方消亡應對基金制度是評價面臨消亡危機的地方自治團體的應對計劃，從2022年開始每年支援1萬億韓元，共支援10萬億韓元的項目。但《東亞日報》采訪小組分析的結果顯示，107個基礎團體中有19個今年的基金執行率還不到2%，明年的預算又有1040.5億韓元。其中7個基礎團體的基金執行率為0%，但又獲得了260億韓元。巨額的稅金正在大致估摸著發放。 江原道襄陽郡以在襄陽機場旁邊建立貨物航站樓為由，領取了64億韓元，但由於定期航班停飛，項目中斷，壹分錢也沒有用掉。盡管如此，明年的預算還是得到了112億韓元。由於居民的反對，京畿道抱川市建設外國勞工宿舍的預算16億韓元壹分錢也沒花掉，卻又拿到了5億韓元。釜山市東區以在廢校地皮上建立青少年文化設施為由，領取了64億韓元，但由於國土交通部正在進行類似的項目，被踩了剎車，但是又分配到了112億韓元。不考慮項目的可行性，先拿到預算再說的地方自治團體和沒能過濾掉這些項目的行政安全部，都很難擺脫浪費預算的責任。 地方消亡應對基金從立項初期起就有人擔心，與起初的出發點不同，會以地方自治團體分贓的方式結束。支援對象包括除首爾和世宗以外的15個市道和人口減少嚴重的107個基礎團體，共有122個，到去年為止收到的投資計劃書就有1691件。由於短期內審查諸多計劃書，很難分辨出玉石。據說，很多地方自治團體向宣傳企劃公司支付數千萬韓元，制定出煞有介事的計劃書。如果向連制定政策的能力都沒有的地方自治團體支援預算，還能期待什麽效果呢？因此有人批評說，事後執行明細檢查不力，只會是飽了土豪勢力的肚子。 預計到2047年，全國229個市郡區將全部進入消亡危險階段。這就是為什麽有人說應該以各地區據點城市為中心制定廣域化發展戰略的原因。在低出生率趨勢已成定局的情況下，應對人口消亡無異是從其他地區搶奪居民。把預算平均分配給100多個地方自治團體，是在“拆東墻補西墻”式的消耗性競爭上花冤枉錢。要嚴格遴選阻止首都圈人口集中的內容充實的政策，集中進行支援。

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