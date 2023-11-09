美俄脫離常規武器裁軍協議……引發新冷戰之憂. November. 09, 2023 08:53. by 趙은아 achim@donga.com. 美國和俄羅斯接連脫離了核武器和常規武器相關的裁軍協議。隨著中國也加入軍備競賽，人們對新冷戰的擔憂越來越大。 美國總統國家安全事務助理沙利文7日通過聲明表示：“隨著俄羅斯退出《歐洲常規武裝力量條約》、對條約當事國烏克蘭的侵略戰爭持續，情況發生了根本性的變化。美國將根據國際法，從12月7日開始停止履約義務。”由美國主導的北約當天也發表了類似聲明。上述條約是在冷戰末期的1990年，北約和前蘇聯主導的華約組織為限制各自擁有常規武器品種和數量而簽訂的裁軍條約。 美國和北約的發表是在俄羅斯政府正式宣布退出條約之後。據俄官方媒體塔斯社報道，俄外交部當天通過聲明宣布：“俄羅斯退出常規武裝力量的程序已於11月7日零時完成。” 美俄廢除裁軍協議並不是第壹次。也有美國先脫離的事例。2019年，特朗普政府曾宣布停止參與限制兩國軍備競賽的中程核武器條約。俄羅斯總統普京今年2月也宣布中斷與美國簽訂的核武器控制條約——新《削減戰略武器條約》。本月2日，俄羅斯宣布撤回對《全面禁止核試驗條約》的批準。 隨著美俄脫離各種裁軍條約，冷戰結束30多年後，在地緣政治危機中，主要國家再次展開軍備競賽的新冷戰格局日益明顯。有評價認為，特別是中國國家主席習近平執政後，中國也開始全面展開裁軍競爭。

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