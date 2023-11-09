明年將推出4萬韓元以下5G資費制……中低價智能手機上市. November. 09, 2023 08:53. by 南惠貞記者 namduck2@donga.com. 從本月開始，5G移動通信專用終端機用戶也可以使用低廉的LTE（長期演進）資費制度。明年第壹季度（1-3月）將推出4萬韓元以下的5G資費套餐，中低價智能手機也將上市。 科學技術信息通信部8日在政府首爾大廈由副總理兼企劃財政部部長秋慶鎬主持的經濟部長緊急會議上發表了包含上述內容的《通信費負擔緩解方案》。這壹方案是科技部7月出臺的《通信市場競爭促進方案》的後續措施。有人指出，雖然政府最近兩次調整5G資費制度，但由於5G資費制度的最低區間較高，再加上終端機也多以高價為中心，家庭通信費負擔仍然很大。 政府把重點放在了擴大用戶的資費套餐選擇上。SK電信和KT、LG U+等移動通信企業決定修改使用條款，使之前不可能的5G智能手機用戶加入LTE資費制。使用流量較少的5G機器用戶得以選擇低價LTE資費制度。相反，LTE智能手機用戶也可以加入5G資費制。三家通信公司計劃從本月開始依次推進這壹計劃。 目前5萬韓元以下的5G資費制的下限也將降低。科技部與3家移動通信公司協商後，決定在明年第壹季度新設4萬韓元以下的資費制。另外，計劃細分各通信公司只有兩三種、選擇權有限的30GB以下較少流量區間費用制度，調整成用戶可以按照實際使用量支付費用。強化漫遊折扣、咖啡、電影優惠券等附加優惠的“青年5G資費制”也將在明年第壹季度新設。 手機選擇權也將擴大。韓國國內智能手機制造商計劃在年內推出兩款30萬-80萬韓元的手機，明年上半年（1-6月）推出三四款手機。政府計劃明年第壹季度引進不接受終端機支援的同時，將通信費優惠25%的“選擇約定折扣制度”從現有的2年合約為中心，以1年為單位自動更新的事前預約功能。

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