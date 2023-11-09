韓國政府消息人士：“中國國家安全部去年1月黑客入侵韓國外交部郵件”. November. 09, 2023 08:53. by 張寬碩記者、申圭鎭記者 jks@donga.com，newjin@donga.com. 據確認，文在寅政府時期的去年1月，韓國外交部遭到來自中國當局的黑客攻擊，泄露了4.5GB的電子郵件。當時還捕捉到了中國方面在文在寅政府時期侵入青瓦臺計算機網絡、導致國防部相關文件泄露的情況。 據韓國政府消息人士8日透露，國家情報院把相當於韓國國情院的中國國家安全部認定為黑客攻擊的發源地。這意味著韓國情報部門掌握了中國間諜活動的發源地、國務院下屬的國家安全部試圖對韓國政府和青瓦臺進行黑客攻擊的具體線索。這是中國國家安全局首次被認定為針對韓國政府的黑客主體。據悉，總統室也確認了上述事實。 政府消息人士當天在與《東亞日報》的通話中表示：“據我所知，在政權更叠壹個多月後的去年4月，友邦國通過韓國情報渠道傳達了針對韓國外交部的中國黑客線索、黑客和活動時期等具體情報。”尹錫悅政府據此展開了詳細的確認工作。據悉，情報中還包括通過青瓦臺計算機網絡入侵國防情報的情況。 國情院去年1月自行獲得黑客情報後展開調查，確認了中國安全部惡意利用垃圾切斷設備的弱點，流出4.5GB左右的電子郵件的事實。另外，還確認了試圖侵入青瓦臺計算機網絡。 當時國情院和外交部沒有對外公開被調查為中國國家安全部介入的黑客攻擊。外交部當天在本報要求確認時解釋說：“去年1月，由於攻擊途徑不明的黑客攻擊，外交部垃圾郵件切斷系統儲存的4GB分量被外泄。泄露的資料中不包括秘密。”國情院就本報要求確認壹事稱“無法確認”。

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