資源武器化日益加劇，《供應網法》在國會拖延壹年多. November. 09, 2023 08:52. . 旨在培養和支援尖端產業的法案未能通過國會的門檻，正在堆積。包含穩定確保電動汽車電池材料核心礦物方案的《供應網穩定化支援法》自去年10月提出以來，壹直處於擱置狀態。在主要國家的資源武器化動向越來越強烈的情況下，旨在應對的制度框架構建被拖延。據悉，包括這些在內，未來產業等領域的主要法案中，在國會沈睡1年多的就有17件。 《供應網穩定化法》包括設立供應網穩定化委員會、制定供應網危機應對手冊、制定穩定化基金等內容，以管理礦物和原材料等經濟安保核心品種。韓國主導世界市場的半導體和電池產業的關鍵是確保核心礦物和零部件的穩定，因此這是需要盡快處理的法案。但在朝野就委員會設於何處等問題出現分歧的過程中，審查排名壹拖再拖。 在此期間，中國繼8月份開始控制鎵和鍺的出口後，上個月又追加了電池負極的核心材料石墨。最近，中國還要求稀土出口商提交出口信息，暗示將加強控制。在美中之間的技術霸權競爭和經濟報復、再報復的心理戰中，全球供應網的風險正在迅速增大。如果韓國對華依賴度超過80%的核心礦物供應中斷，情況最壞時不能排除相關領域的產業活動停止的可能性。 其他產業相關法案的情況也大同小異。支持企業設立公司內部研究生院直接培養人工智能等尖端領域人才的《尖端產業人才革新特別法》自5月提出以來，至今仍被束縛在常任委員會。《設立宇宙航空廳特別法》也因圍繞申留地區的心理戰，討論不知要到何年何月。考慮到全球競爭激烈，這些又是需要大規模投資、迫切需要立法支援的領域，國會的態度真是安逸。 即使法案得以通過，通過後續詳細程序取得實際履行效果也需要不少時間。就外部而言，主要國家的礦物確保戰和為此的合縱連橫等正在緊張進行中。政府和企業連應對的基本方案都不給，這是國會的瀆職行為。也就是說，朝野已沒有時間不顧處理相關法律的緊迫性，只就政爭法案吵鬧不休。及時處理能培養未來食物的非爭議法案，是對國民的最起碼道理。

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