為了賺錢進京，湧入首都圈的20多歲年輕人在最近十年間接近60萬人. November. 08, 2023 08:08. by 世宗=宋慧美記者 1am@donga.com. 在忠北清州出生長大的朴某（28歲）今年2月在沒有任何親緣關系的首爾租了壹間單間公寓，搬到了首爾。雖然想在清州開甜點咖啡廳，但是認為在地方銷售會有限，所以選擇來首爾創業。朴某說：“為了來首爾，在清州在三家咖啡店打工攢了錢。首爾人口本身就很多，而且大部分青年都在首爾，所以我認為應該無條件地來首爾做生意。” 據調查，像朴某壹樣離開非首都圈前往首爾、京畿、仁川等首都圈的20多歲人口在最近10年間接近60萬人。離開地方的青年從10年前的4萬人增加到最近的6萬~8萬人，“首都圈熱潮”的速度似乎也在加快。 ● 來到首爾的20多歲人口在10年內增加了1.6倍 據統計廳7日透露，從2013年到2022年，從非首都圈凈流入首爾、京畿、仁川等首都圈的20多歲青年達59.1萬人。這期間，除20多歲人群外，其余年齡段的31.2萬人從首都圈凈流出到非首都圈，形成了鮮明的對比。凈流入人口是遷入人口減去遷出人口後的數值，而凈流出人口則相反。 青年人口集中在首都圈的速度也加快了。2013年為4.5萬人的20多歲首都圈凈流入人口到2020年增加到了8.1萬人，增加了近1倍。去年是6.4萬人，稍有下降。特別是從地方進入首爾的青年人口在10年間增加了1.6倍。 在非首都圈中，20多歲年輕人流失最多的地方是慶南。10年間共有10.5萬人離開。其後依次為慶北（-9萬人）、全南、全北（分別為-7.6萬人）、大邱（-6.6萬人）等。在非首都圈，世宗是唯壹壹個20多歲人口凈流入（3.4萬人）的地區，這在很大程度上是因為世宗是2012年作為特別自治市成立後正式開發出來的。 ● 首都圈的月薪比非首都圈多49萬韓元 青年們離開地方前往首爾等地的主要原因是工作崗位。實際上，去年全國17個市道中，20多歲人群的雇傭率最高的是仁川（66.5%），其次是京畿（64.9%）。首爾20多歲人群的雇傭率（63.0%）也高居全國第5位。這些地方都超過了全國平均值（60.4%），相對來說在首都圈更容易找到工作。相反，世宗（49.1%）、光州（50.4%）、全北（51.2%）、釜山（53.1%）等非首都圈11個地區的20多歲人群的雇傭率卻低於平均值。與首都圈的雇傭率差距最大可達17.4%。 不僅是工作崗位的數量，質量也因地區而異。據韓國銀行透露，去年首都圈勞動者月均收入為393.6萬韓元，而非首都圈勞動者月均收入為344.8萬韓元。如果在首都圈工作，平均可多賺48.8萬韓元。不僅是工作崗位，文化、醫療等各種基礎設施的差異也是青年層離開地方的原因。 專家指出，由於青年人口流向首都圈，非首都圈的勞動力不足，導致增長潛力受損。在首都圈，人口密集，競爭激烈，結婚•生育也會大幅萎縮。韓國銀行地區經濟調查組次長鄭民秀（音譯）指出：“考慮到地區間的期待收入差異、文化、醫療服務差異等，青年層的移動是自然現象”，“需要以非首都圈據點城市為中心的現實的地區均衡發展政策。”

한국어