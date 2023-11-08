[獨家]“烏克蘭特需”……朝鮮新建軍工廠，60-80處全部開工. November. 08, 2023 08:08. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 據悉，韓國有關部門正在確認朝鮮在慈江道附近新建軍工廠的情況。韓國政府判斷，隨著出口俄羅斯的炮彈等武器供應量大幅增加，朝鮮正在擴大生產。此前，國家情報院1日在國會情報委員會國政監查中表示：“根據掌握的情況，朝鮮向與烏克蘭進行戰爭的俄羅斯提供了100萬發以上的炮彈。” 韓國政府消息靈通人士6日表示：“據我所知，慈江道那邊正在啟動新工廠。正在調查該工廠是什麽時候建成的。”他還說：“考慮到朝鮮因電力困難等連工廠也難以啟動，這是非常罕見的情況。”他表示：“包括今年改造的工廠在內，新啟動的軍工廠超過5家。” 據消息靈通人士稱，朝鮮境內最近啟動的軍工廠以慈江道和平安南北道等為中心多達60-80家。據今年發行的《2022國防白皮書》顯示，包括民用工廠在內，朝鮮境內的軍工廠達300多家。但是有評價稱，由於電力及原材料供應等困難，實際可以啟動的工廠不到100家。考慮到這壹點，實際上可以啟動的工廠大部分都在運轉。 據悉，朝鮮軍工廠的開工率從今年初起持續增加，但經過八九月份後，大幅增加到目前的水平。朝鮮7月底與俄羅斯簽訂出口武器相關協定，經過9月的朝俄首腦會談等，開始露骨地生產武器。韓國政府另壹名消息人士強調：“事實上朝鮮正在享受‘烏克蘭特需’。” 據悉，慈江道的江界市、平安北道的龜城市等是代表性的工廠密集地區。朝鮮在這些地區不僅制造炮彈，還制造炸彈、火箭彈、導彈彈頭等。

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