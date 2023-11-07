蘇格拉底的挫折. November. 07, 2023 08:08. by 曹寶恩記者 jbe020111@donga.com. 對於以色列和哈馬斯之間的戰爭，到處都傳來了“最終越界了”的嘆息聲。但平心而論，越界是意料之中的事情。從哈馬斯的槍聲響起的那天起，情況就像在鐵路上行駛的火車壹樣。只是依次經過驚嚇的車站、殘酷的車站、沖擊的車站而已。這列噴火的火車沒辦法停下來。不管第三方怎麽說，無論是以色列還是哈馬斯，他們的立場都很明確。他們認為各自皆是受害者，各自憤怒，中斷和妥協既是失敗，也是更大的悲劇的開始。如果說血召喚血，憤怒和復仇會帶來更大的報復，他們會這樣說。“這種情況我們最清楚。在過去的80年裏，我壹直在不斷經歷。但現在我們不得不這樣做。” 蘇格拉底被判死刑的理由是不相信神，讓青少年墮落，但實際上是政治鎮壓。伯羅奔尼撒戰爭起初是雅典和斯巴達之間的霸權戰爭，但後來成為圍繞民主政治和寡頭政治的意識形態戰爭。 只是戰爭和意識形態戰爭的差異如下。雖然同族、同誌、鄰居在壹般戰爭中站在同壹邊，但在意識形態政治鬥爭中，所有人都是敵人。而且還是像仇人壹樣殘酷地鏟除的敵人。蘇格拉底批判了這種過激行為，自己成了犧牲品。如果閱讀蘇格拉底的最後辯論，似乎沒有為自己辯護的想法。他正在努力讓人們意識到錯誤，而不是拯救自己。自己也知道這是徒勞的努力。但他可能認為這是最有價值的行為。 雖然蘇格拉底通過這樣的行動獲得了不朽的名譽，但是卻沒能拯救自己的生命、深陷憎惡和自私的泥潭，墮落和滅亡的雅典。蘇格拉底也無法讓同僚市民和解，誰又能制止這場戰爭的憤怒呢？更可怕的是擴散到世界的憤怒和矛盾。我們站在新的世界大戰面前。

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