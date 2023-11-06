身體不便但27年來壹直堅持誌願活動的金道順獲“LG義士獎”. November. 06, 2023 08:09. by 郭道英 now@donga.com. LG於5日表示，LG向患有3級肢體殘疾，但27年來壹直堅持進行誌願活動的金道順（79歲•女•人名音譯下同）頒發了“LG義士獎”。18年來壹直從事針線活分享服務的郭敬姬（62歲•女）和救助陷入墜落危險的市民的消防員南基燁（45歲）也壹同獲獎。 金某從1996年開始每周都會指導發育障礙學生縫紉。她還為地區老人和殘疾人進行修繕、洗澡服務等。雖然腿腳不便，但到目前為止，包括1500次以上的裁縫指導在內，共進行了2萬個小時的誌願服務活動。金某說：“雖然因為殘疾壹度感到悲觀，但是通過誌願服務找到了更大的幸福”，“我指導的學生在國際殘疾人奧運會上獲獎的事情壹直留在記憶中。” 郭某經營著社會性企業“壹針壹線合作社”，從2005年開始親自制作並捐贈了未婚媽媽領養兒穿的嬰兒上衣和獨居老人的壽衣。在新冠疫情大流行時期，她們制作了1萬個以上的棉口罩，與困難的鄰居分享。南消防員9月從自己居住的全北全州市某公寓中救出了倒掛在陽臺欄桿上的20多歲女性。 LG義士獎是2015年根據已故LG集團會長具本茂的“企業以社會責任回報為社會正義而犧牲自己的義士”的意願而設立的。2018年，LG株式會社代表具光謨就任後，將頒獎範圍擴大到為他人默默奉獻和堅持做善行的普通市民。

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