中東戰爭壹個月，分裂為“親以-親巴”的世界. November. 06, 2023 08:08. by 開羅=常駐記者金起潤、巴黎=常駐記者趙恩雅 pep@donga.com,achim@donga.com. “聽說以色列是為了消滅哈馬斯而攻擊（加沙地帶），至今死去的孩子們和哈馬斯有什麽關系？” 當地時間4日，埃及首都開羅市內的壹家餐廳。入口處並排懸掛著巴勒斯坦和埃及的國旗。來到餐廳的埃及人諾爾（45歲）對日益激化的中東戰爭這樣反問說：“以色列怎樣攻擊（巴勒斯坦武裝團體）哈馬斯隊員都行。但是現在發生的事情等於是單方面的‘種族清除’。”餐廳相關人士解釋說：“我們懸掛起巴勒斯坦旗幟，是為了讓大家共同對以色列的攻擊感到憤怒，來訪的客人也思考悲劇並聯合起來。” 相反，歐洲、美國等國家周末舉行了“反對反猶太主義”示威，敦促哈馬斯釋放平民人質。他們要求，“為了停戰，應該先釋放被哈馬斯抓住的人質”，對以色列政府的方針表示支寺。 因10月7日哈馬斯突襲以色列而開始的中東戰爭，到6日迎來了壹個月。戰爭剛爆發時，哈馬斯殘忍屠殺平民事件被傳開，國際社會上支持以色列報復的輿論也不少。但是，由於以色列的大規模攻擊，戰爭激化，擴大戰爭的憂慮和平民傷亡越來越大，世界被親以色列和反以色列的輿論所分裂。要求暫停交戰或停火的呼聲也越來越高。 美國國務卿布林肯此次戰爭以來第三次訪問中東，並於3日向以色列總理內塔尼亞胡提及“在結束哈馬斯恐怖襲擊的同時，盡量減少平民傷亡的方法”，勸說以色列暫停交戰以疏散平民。但內塔尼亞胡拒絕稱：“拒絕在沒有釋放人質的情況下停止交戰。”同壹天，接受伊朗援助的黎巴嫩武裝團體真主黨最高領導人哈桑·納斯魯拉在演講中威脅，“走向全面戰爭的可能性有可能成為現實”，但目前還把重點放在有限參戰。這種情況下，由於以色列的強硬方針，中東戰爭的未來無法預測。

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