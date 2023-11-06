電動汽車戰爭劇減……應抓住時機整備供應網、制造超差距. November. 06, 2023 08:08. . 原本壹副立即吞掉汽車市場的電動汽車增長勢頭最近突然急剎車。原因是，消費尖端產品的“嘗鮮”需求已大部分得到滿足，再加上高利率長期化、高價、補貼減少、充電基礎設施不足等。壹直期待成為與半導體相媲美的增長動力的韓國電動汽車、電池產業的未來不確定性也在增大。 世界第二大汽車企業大眾汽車最近表示，歐洲今年的電動汽車訂單減至去年的壹半，即15萬輛。在德國設立新工廠的計劃也被取消。經歷罷工事件後人工成本負擔增加的通用、福特、斯特蘭蒂斯等美國汽車“三巨頭”壹致減少電動汽車投資或推遲了上市。電動汽車領頭羊特斯拉方面，在首席執行官馬斯克上個月宣布減少壹半的營業利潤並預測需求減少後，股價暴跌。 全球汽車企業的投資延遲會對試圖與他們攜手生產電池的韓國企業產生負面影響。LG能源解決方案、SK on、三星SDI等電池生產企業以及韓國電池材料企業的股價呈現出嚴重的弱勢，就是因為這個原因。此外，歐盟正在加強限制，要讓並非自己地區內生產的電池承受損失。 此次蕭條將成為改變電動汽車、電池全球市場企業排名的重大轉機。壹度被稱為“電動汽車遲到生”的豐田最近決定在美國北卡羅來納州建設的電池工廠追加投資11萬億韓元，在這方面備受關註。以中國銷售為基礎、增加出口的比亞迪的第三季度銷售額比壹年前增加了近40%。預計不久後將超越特斯拉，成為新能源汽車全球第壹。 在這種情況下，世界第三大汽車企業現代汽車和起亞表示，“即使有障礙，電動汽車市場也會增長”，並表示將維持攻擊性投資計劃。越是這種時候，電池企業就越應該加快新壹代全固體電池的開發速度等。每當面臨全球金融危機、新冠等危機時，韓國汽車產業就會增長得更快。只有將此次“電動汽車和電池冰河期”作為確保超差距競爭力、整備全球供應網的機會，才能在下次電動汽車繁榮周期時實現更高的飛躍。

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