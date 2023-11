借助AI復活的披頭士樂隊“最後的新歌”,首日點擊量達425萬次. November. 04, 2023 08:03. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 英國出身的傳奇搖滾樂隊披頭士(The Beatles)2日(當地時間)發表了最後的新歌。環球音樂表示:“披頭士樂隊所有成員參與的最後壹首歌《Now and then》發行了”,“這是繼1996年推出的《Real Love》之後時隔27年發表的新作。”新歌在披頭士樂隊的YouTube官方頻道上公開後,僅16個小時點擊量就超過了425萬次。 以成員約翰•列儂(1940~1980年)1977年錄音的未完成樣帶為基礎制作的新歌《Now And Then》借助人工智能(AI)技術得以體現。《Now And Then》是列儂在披頭士樂隊解散後創作的歌曲,他的妻子小野洋子(90歲)1994年把包含未完成曲的樣帶交給了保羅•麥卡特尼(81歲)、林戈•斯塔爾(83歲)、喬治•哈裏森(1943~2001年)。剩下的成員們雖然努力完成這首歌並發行,但是在幾個區間,列儂的聲音被鋼琴伴奏所淹沒等音質無法清晰呈現,歌曲制作隨之陷於停滯。 但2021年電影《金剛》(2005年)的導演彼得•傑克遜在制作紀錄片《披頭士:Get Back》的過程中,通過AI找到了解決該問題的技術。傑克遜導演在錄制《Let It Be》的場面中使用了將樂器、聲樂、聲音等進行分類的技術。《Now And Then》也是通過該技術將鋼琴音軌和列儂的人聲分離後提取出來的。 記錄新曲制作過程的12分鐘左右的紀錄片也於2日公開。麥卡特尼說:“電腦信號音發出幾秒鐘後,就聽到了列儂清晰幹凈的聲音。再加上其他成員們的演奏,真正的披頭士樂隊的歌曲誕生了。”

