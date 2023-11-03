“蘋果價格暴漲72%”……高油價下農產品價格持續上漲，10月份物價上漲3.8%. November. 03, 2023 09:08. by 金道炯 dodo@donga.com. 韓國10月份物價上漲3.8%，漲幅連續三個月擴大。在蘋果、大米、生菜等農產品價格暴漲的情況下，因國際油價居高不下而上漲的石油類價格也加重了物價負擔。隨著電費上調可能性等年底物價上漲壓力增大，政府出臺了所有部門出手穩定物價的對策。 統計廳2日發表的《消費者物價動向》顯示，上個月消費者物價比壹年前上漲3.8%。從今年1月的5.2%到7月下降至2.3%的消費者物價上漲率，繼8月（3.4%）、9月（3.7%）之後，連續3個月上升。 從產品種類來看，農畜水產品價格上漲勢頭迅猛。蘋果（72.4%）、大米（19.1%）、西紅柿（22.8%）、蔥（24.6%）、生菜（40.7%）等價格大幅上漲，農產品價格總體上漲13.5%。這是自2021年5月（14.9%）以後，2年零5個月以來的最高漲幅。 由此，衡量“菜籃子物價”的指數也大幅上升。由新鮮蔬菜、水果等根據天氣或季節價格變動較大的品種構成的新鮮食品指數與壹年前相比上升12.1%，創下自去年9月（12.8%）以來的最高漲幅。新鮮水果指數上漲26.2%，是自2011年1月（31.9%）之後12年9個月以來的最大漲幅。 政府解釋說，農產品在收獲期的秋天，隨著供應的增加，經常是價格穩定的情況，但今年由於上月初異常低溫，出貨延遲，價格上漲的品種較多。據分析，農產品在上個月的整體物價上漲率中拉動了約0.61個百分點。 國際油價最近有所下降，但仍然停留在每桶80美元以上，也給上個月的物價帶來負面影響。10月份國內石油類價格雖然比壹年前下降1.3%，但與9月份相比上漲1.4%。統計廳經濟動向統計審議官金寶慶（音）表示：“隨著對消費者物價下降做出貢獻的石油類價格穩定效果逐漸消失，消費者物價正在上漲。” 政府預測，雖然物價趨勢高於當初預想，但本月會再次下降。企劃財政部相關人士表示：“由於異常氣溫和高油價等原因，物價高於當初預想，但農產品和石油類價格從10月中下旬開始下降。如果維持現在水平，11月物價指標將低於10月份。” 但是，由於中東戰爭等原因，國際油價急劇變動等物價不確定性仍然很大。電費遲早會上調，這也是物價的壹大負擔。漢陽大學經濟系教授河俊京（音）表示：“與去年非常高的物價上漲率相比，可能多少有些穩定，但考慮到工資和原材料價格上漲等因素，物價不穩定可能會持續相當長壹段時間。” 在這種情況下，政府為了穩定物價，決定啟動各部門特別物價穩定體系。對於價格暴漲的辛奇（韓國泡菜）材料，政府將擴大白菜和鹽等的供應，並投入歷史最大規模的245億韓元，對白菜、蘿蔔等14種辛奇材料打折。另外，為了緩解冬季生活費負擔，今年也計劃維持去年大幅擴大基礎生活供需家庭等的能源優惠券和煤氣費折扣。

한국어