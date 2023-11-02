韓國10月出口增長5.1%，時隔13個月回升……半導體出口恢復，石油、汽車出口也呈現強勢. November. 02, 2023 08:57. by 金道炯 dodo@donga.com. 韓國10月份出口增加5.1%，時隔13個月再次恢復增加趨勢。隨著主力出口產品半導體出口呈現恢復趨勢，貿易收支也連續5個月實現了順差。 產業通商資源部1日公布的《進出口動向》顯示，上個月出口額為550.9億美元，同比增長5.1%。自去年10月轉為減少趨勢後壹直呈負增長的出口，時隔13個月再次轉為正增長。 上個月進口額為534.6億美元，同比減少9.7%。這是天然氣（-54.3%）等能源進口額減少22.6%的結果。由此，上個月貿易收支出現16.4億美元的順差，自今年6月以後連續5個月保持順差。這是韓國經濟自去年2月以後時隔20個月實現出口和貿易收支雙順差。 半導體帶動了出口的反彈。據統計，上個月半導體出口額為89.4億美元。雖然與去年同期相比減少3.1%，但減少幅度降至今年以來最低水平。半導體出口減少率在今年第壹季度（1-3月）達到40.0%的頂點後，第二季度（4-6月）和第三季度（7-9月）分別降至34.8%和22.6%。 從各地區來看，在向最大貿易國中國出口改善的趨勢下，世界9大出口市場中的6個市場的出口有所增加。據統計，上個月韓國對華出口額為110億美元。雖然比壹年前減少9.5%，但這是今年的最小減幅。對美出口額為101億美元，是歷史上10月份的最高值。 隨著出口反彈成為現實，韓國政府認為出口將主導“上低下高”（上半年經濟放緩、下半年反彈）。據分析，在半導體行業狀況改善的情況下，汽車、船舶等出口也呈現出良好的勢頭，到明年年初為止，出口將呈現向右上升的趨勢。延世大學經濟學部教授成泰允（音）表示：“雖然出口反彈本身是肯定的，但目前還難說經濟正式恢復。有必要關註半導體出口動向，積極管理高物價和中東戰爭等外部風險。”

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