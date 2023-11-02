韓國政府再次啟動工作時間調整……“考慮選擇部分行業適用”. November. 02, 2023 08:57. by 周愛眞 jaj@donga.com. 據悉，正在推進工作時間制度調整的韓國政府正在討論從300人以下的建設、研發、部分制造業等特定行業、職務開始，適用靈活的工作時間制。如果實行，這些行業有望運用擺脫“每周52小時”框架的工作時間。據分析，考慮到此前以全體勞動者為對象調整工作時間制導致爆發“每周69小時”爭議後面臨輿論的批評，政府首先只對必要的地方有選擇地放寬限制。 綜合《東亞日報》1日的采訪，雇傭勞動部以從6月起實施的以6000名國民為對象的“調整工作時間制度相關問卷調查結果”為基礎，正在制定調整和完善制度的方向。據悉，問卷調查結果顯示，在300人以下的建設、研發、部分制造業等行業，有更靈活地使用延長工作時間的需求。政府以此為中心，討論靈活選擇工作時間的方案。 雇傭部3月份發表把目前以“周”為單位的加班時間管理單位擴大到以月、季度、半年和年為標準的勞動時間制度調整案。其宗旨是，將目前每周最長12小時的加班時間改為“每周平均加班12小時”，以便在工作多的時候集中工作、以後集中休息。但這壹方案遇到了“助長每周69小時長時間工作”的批評輿論，政府決定通過國民問卷調查進行完善。 雇傭部內部認為，原先的調整方案以全體勞動者為對象，增加了不必要的憂慮，計劃以確認“必不可少”的行業為中心，靈活地處理工作時間靈活化問題。

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