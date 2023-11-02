51%的人口居住在首都圈的國家……“巨型城市”應從地方開始. November. 02, 2023 08:56. . 國民力量黨決定在本周提議把京畿道金浦市納入首爾市的特別法。從與發達國家的“巨型城市”競爭和國土均衡發展的角度出發，在沒有如何發展首爾的構想的情況下，能否像閃電炒豆般地決定壹個城市納入首爾還是個疑問。 發達國家通過改善大城市和周邊地區綜合的交通體系，實現迅速、便利的移動，提高產業和居住兩方面的競爭力。英國從1963年起把倫敦發展為“大倫敦”後，以2012年舉辦倫敦奧運會為契機，正在擴張到泰晤士河入海口。法國巴黎本來就很窄，而且與郊外分離，隨著種族矛盾加劇，從2007年起推進將巴黎連接到西側勒阿弗爾港口的“大巴黎”項目。美國也擺脫了田園般小城市為中心的計劃，投入了把全國劃分為紐約圈等100個圈的“大城市”發展戰略。 如果首爾加入“大城市”的競爭，首要關鍵是如何將擁有國際機場和港口的仁川京仁圈壹帶與首爾連接起來。就算只有金浦被納入，就算行政上進壹步再納入其他幾個居住城市，也不會成為具有競爭力的“巨型城市”。只會增加首爾的人力、物力，加重原本就飽受煎熬的首爾中心地區的混亂。 首爾的人口雖然呈減少趨勢，但仍有940萬人居住。包括首爾在內的首都圈，面積雖然只有國土的11%，但人口卻比其他地方的總和還要多，有51%的人居住在這裏。由於過分偏重於首都圈，出現了勞動力不足、房地產價格暴漲、出生率下降等各種嚴重問題。首要課題不是在首都圈內增加首爾的面積，而是發展地方，分散集中在首都圈的產業和人口。 今年初，包括釜山、蔚山、慶南在內的釜蔚慶特別聯合成立，但最終擱淺。即便如此，以設立經濟特區、教育特區等特區或現有方式，難以實現地方實際的發展。日本不是以首都圈而是以大阪和京都為中心，附近的地方自治團體聯合起來取得了成果。首先要考慮培養韓國型地方大城市的方法，同時還要謀求提高首爾競爭力的方案。

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