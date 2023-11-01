燒酒漲價……真露在餐廳可能賣到6000-7000韓元. November. 01, 2023 08:01. by 宋鎮浩記者 jino@donga.com. 繼啤酒之後，“平民酒”燒酒的價格也將上漲。目前餐廳每瓶5000-6000韓元的燒酒價格又上漲500-1000韓元，預計6000韓元壹瓶的燒酒將普遍化。 國內燒酒業界占有率排名第壹的海特真露10月31日表示，將從9日開始將代表產品“真露Fresh”和“真露原味”的出廠價上調6.95%。上調對象是360毫升真露瓶裝和1.8升以下的塑料瓶產品。 由此，壹瓶真露（360毫升）的出廠價格將從1166韓元上漲到1247韓元，上漲81韓元。海特真露相關人士表示：“燒酒的主要原料酒精價格比壹年前上漲10%，同期瓶的價格也上漲22%，成本暴漲。但是主要用於祭祀的浸泡酒和高端燒酒壹品真露不會漲價。” 此前，如果燒酒出廠價格上漲70-80韓元，個體戶們加上人工費和食材價格上漲等，每瓶上漲500-1000韓元的情況較多。去年真露Fresh的出廠價上漲7.9%，餐館的價格也從4000-5000韓元上漲到了5000-6000韓元。最近餐廳的啤酒也漲到了每瓶7000-8000韓元，因此如果點“燒啤”（燒酒+啤酒），預計需要13000-14000韓元。 有人擔心其他燒酒企業也會接連漲價。出售初飲初樂和新飲的樂天七星飲料相關人士表示：“正在討論漲價，但尚未確定。”當天，海特真露的Terra和Kelly等啤酒產品的出廠價平均上漲6.8%。 化妝品業界也出現了上調價格的動向。LG生活健康從1日開始將SUM、OHUI、Belif，菲詩小鋪的部分品種價格平均上調4-5%。SUM的“Secret Essence EX”（100mL）將從9.5萬韓元漲到10萬韓元，漲幅為5.3%。歐萊雅也將從1日開始將蘭蔻、科顏氏、碧歐泉、聖羅蘭等產品的價格平均上調5%。

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