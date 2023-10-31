“如果家庭負債爆表，威力將是外匯危機時的幾十倍”……有像說的那種緊張感嗎？. October. 31, 2023 09:54. . 韓國政府和執政黨前天召開黨、政、總統室高層磋商，緊急討論了再次蠢蠢欲動的家庭負債問題。總統秘書室長金大棋在會上表示：“如果發生家庭負債危機，其威力將是1997年外匯危機的幾十倍。”這是關於家庭負債風險的言論中強度最高的警告。他還提到前政府，指出年輕人“挖空心思”貸款和“舉債投資”的危險性。 超過1800萬億韓元的巨大家庭負債是威脅韓國經濟的最大雷管。據國際貨幣基金組織統計，去年底韓國家庭負債占國內生產總值的108.1%，繼瑞士之後居世界第二位。最近5年的債務增加速度，韓國在國際貨幣基金組織統計的26個國家中是最快的。隨著利率上調，去年第三季度以1877萬億韓元為頂點逐漸減少的家庭負債，在今年第壹季度以後再次呈現增加趨勢，第二季度已增至1863萬億韓元。在住宅價格觸底的心理下，隨著“挖空心思”貸款的增加，本月5大商業銀行的家庭貸款余額在壹個月內增加了2.5萬億韓元左右。這是兩年來單月增幅最大的壹次。 雖然政府以強烈的語調進行了警告，但從之前的行動來看，確實讓人懷疑是否存在管控家庭負債的意誌。提及“挖空心思”貸款時，把家庭負債的責任歸咎於前政府也是不坦誠的。今年以來，政府以阻止房地產硬著陸為由，放寬轉賣限制等房地產限制，擡高了房價，也助長了20-30歲年輕人的恐慌情緒，導致住宅擔保貸款增加。 對於家庭負債問題，沒有制定精巧的解決方法而是粗略應對，也是個問題。韓國銀行在現政府上臺後把基準利率上調2%後，壹直維持著高利率基調，但金融當局卻向商業銀行施壓，要求下調貸款利率，出現了行動不合拍。如果家庭負債增加，就會以收緊貸款，采取的是來回於溫湯冷水的形式。有必要傾聽國際貨幣基金組織的建議，即“為了管控家庭負債增加帶來的風險，應該設定宏觀健全性政策”。 為了家庭負債對策取得效果，政府和金融當局首先要發出壹貫、持續的政策信號。應該避免制造例外或各部門之間不合拍。即使現在承受痛苦，也要通過限制貸款等先行壓縮負債，減少今後可能面臨的沖擊。還要減少沒有多大必要性卻以各種理由推行的善心性特例貸款，是值得提倡的。

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