克服“潛在增長率沖擊”，取決於政治領導能力. October. 30, 2023 08:22. . “妳真的是愛國者。” 兩年前周圍人看著遲來的老三的這種說法都聽膩了。雖說都是出於善意，但在聽者的耳朵裏，不免感到奇怪。不過是個人生活中極其自然的壹個過程，卻要和日帝強占時期獨立運動或軍方獨裁時期民主化運動才配用的“愛國”壹詞等同起來，總是讓人覺得奇怪。難道對於生活在2020年代的韓國人而言，出生和育兒之悲壯和困難，已經到了和愛國相提並論的程度? 但是最近隨著撫養三個孩子，熟人生育問候中暗含的重量感逐漸成為現實。與高物價、高利息重疊，僅僅是上高中的老大和上小學的老二的補習班費用，就超過了月薪的30%。記者為準備高考的老大所支出的補習費，僅僅是首爾江北普通高中在校生的平均水平。課外輔導是想都不敢想。不久前聽說，壹個有孩子上獨立型私立高中的朋友，光是假期裏每個月的補習費就要500萬韓元左右，不禁大吃壹驚。然後想起了幾年前壹個熟人為了子女的教育而考慮去海外偏遠地區工作的故事。這是過去為賺取中東石油資金而遠渡重洋的產業主力軍轉變為生育主力軍的瞬間。 據經濟合作發展組織不久前預測，韓國的潛在增長率今年將首次降至2%左右，明年將進壹步降至1.7%。經濟規模是韓國的15倍、資本主義歷史遠為久遠的美國，明年的潛在增長率（1.9%），韓國也是遠遠不如。這種程度，堪稱是“潛在增長率的沖擊”。 原因是低生育、高齡化和生產效率低下。其實這兩個因素並不是兩碼事，而是相互結合的。因為，如果教育改革、勞動改革等提高生產效率的努力不能取得成果，就無法打破已經固化的低生育結構。例如，如果不能進行教育改革，減少巨額課外輔導費用、，培養適合人工智能時代產業結構變化的人才，就無法提高生產效率和經濟增長率。雖然有人提出了擴大移民的對策，但不得不擔心法國移民暴動等副作用。 最終，明確的答案只能是提高生產效率、打破低生育結構的各種結構改革。問題在於，良藥苦口，改革必須付出代價。從現有的社會結構中獲益的既得利益集團的抵抗是代表性的。除了以國民對改革的共識為基礎、不斷說服利益集團的正面進攻之外，別無他法。 最近韓國銀行總裁李昌鏞在記者座談會上表示：“大家都知道如何走出低成長。不過做不到，因為每件事情，利害當事人都不同。如果實施結構改革，潛在增長率將上升到2%以上。選擇在於政治。”但是，政府在出臺三大改革之壹的年金改革方案時，甚至連保險費率也沒有提出，招致“白開水”方案的批評。如果把百年大計養老金改革與明年的議會選舉聯系起來，將無法避免像以前政府壹樣被批評為民粹主義。對於遠程醫療、醫大擴招、國民年金等堆積如山的結構改革，不要左顧右盼，應切實拿出能夠果斷推進的政治領導力。

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