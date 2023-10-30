“C學分”的改革方案，最終是“F學分”……政府阻礙年金改革暴露無遺. October. 30, 2023 08:21. . 對於27日公開的政府國民年金改革方案，不斷有人批評說，“這是壹份沒有交多少領多少具體數字的白開水改革案”。保健福祉部昨天發布說明材料，稱“政府的年金改革意誌十分堅定”。但從福利部咨詢機構財政計算委員會的會議記錄來看，出現了令人懷疑政府改革意誌的情況。經確認，委員會本來決定“多交晚領”，最後加上上調“領錢”方案，其背景是政府有要求。 財政計算委員會上個月在聽證會上，公布了包括交錢和領錢時間等的18項改革案，受到了“不負責任”的批評。根據會議記錄，內部會議也有人強烈批評，“難以獲得C學分以上”“國民們會問，究竟想讓人怎麽樣?”但在13日的最後會議上，福祉部年金政策官表示，“政府的立場，是希望有多種方案”，並要求把提高領取額（收入替代率）方案也加入其中，最終報告中包括了24種百貨商店式改革方案。本應引導專家集團提出單壹方案的政府，反而增加選項，使改革討論倒退，所以就算被指責阻礙年金改革，也應該無話可說。 就說明材料中漏掉核心數字的指責，保健福利部表示，“歷屆政府也曾兩次只提出改革方向而沒有具體數字”，但這也是無視來龍去脈、誤導事實的辯解。李明博政府時期的2008年，年金改革方案之所以沒有數字，是因為壹年前盧武鉉政府進行改革，把收入替代率降到了40%。2013年朴槿惠政府從壹開始就明確表示，不會上調保險費。這與聲稱“上調保險費不可避免”卻又漏掉數值的現政府，不具有可比性。更何況，朴槿惠政府在2014年通過公務員年金改革，取得了70年間節約333萬億韓元財政的效果。 考慮到低生育、高齡化、低增長，正如政府所說，“年金改革是不可避免的時代課題”。有著和韓國壹樣煩惱的日本，很早就實行改革，積累了100年的退休金。但比日本低生育、高齡化速度更快的韓國，只有32年的年金，卻連改革的念頭都沒有。現在不是政府進行荒唐辯解的時候，應該毫無保留地公開國民年金處於多麽嚴重的狀況，無論如何都要挽救即將熄滅的改革火種。

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