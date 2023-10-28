“國王”詹姆斯率領的湖人隊關鍵時刻壓住杜蘭特，擊敗菲尼克斯太陽隊取得新賽季首勝. October. 28, 2023 08:55. by 金培中 wanted@donga.com. 洛杉磯湖人隊憑借在關鍵時刻表現活躍的“國王”勒布朗•詹姆斯取得了新賽季首場勝利。 27日，湖人隊在2023~2024賽季美國職業籃球（NBA）主場迎戰菲尼克斯太陽隊的比賽中，以100比95獲勝。在25日與丹佛掘金隊進行的本賽季首場比賽中，以107比119負於對手的湖人隊在主場迎來了本賽季的首場勝利。 詹姆斯、凱文•杜蘭特（菲尼克斯太陽隊）兩位超級明星的對決引起了人們的關註。NBA總得分排名第壹的詹姆斯曾4次當選常規賽最有價值球員（MVP），杜蘭特是2013~2014賽季常規賽的MVP。 當天杜蘭特貢獻39分11籃板，詹姆斯貢獻21分8籃板9助攻。在關鍵時刻發揮集中力的詹姆斯帶領球隊取得了勝利。截止到第3節，詹姆斯共得到11分，但僅在第4節就拿到了10分。特別是在兩隊87比87戰平的第4節結束前3分多鐘他砍下了8分。到第3節為止，落後菲尼克斯太陽隊12分的湖人隊實現大逆轉。雖然杜蘭特在比賽最後階段連得6分，但錯失3次投球機會，出現2次失誤，丟掉了比賽節奏。 另外，密爾沃基雄鹿隊憑借轉會生達米安•利拉德39分8籃板4助攻的出色表現，以118比117，1分優勢險勝費城76人隊。密爾沃基隊的揚尼斯•阿德托昆博以23分13個籃板球為球隊勝利做出了貢獻。 在費城76人隊，詹姆斯•哈登的空白看起來很大。雖然出道4年的後衛泰裏斯•馬克西以31分8助攻、上賽季常規賽MVP喬爾•恩比德以24分7籃板6助攻奮戰，但當天未能阻止像神壹樣進球的利拉德。哈登因長期合同問題正在經歷矛盾。受此影響，費城隊以狀態問題為由，將哈登排除在參賽名單之外。

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