“克制活動”……平靜的梨泰院街道. October. 28, 2023 08:55. by 李采完記者、東京=李尚勛 常駐記者 chaewani@donga.com. “我愛妳，我想妳了。無論何時，我都會想著妳。” 梨泰院萬聖節慘案1周年前夕的27日，在首爾龍山區梨泰院事故現場，數百張寫有追悼文句的便利貼擠滿了墻的壹側。不僅是韓文和英語，還用日語、漢語等多種語言表達“希望平安。不會忘記”等文句。像去年壹樣為了享受萬聖節而來到梨泰院的市民並不多，甚至感覺到了冷清的氣氛。 梨泰院商人們也參與到了追悼的氛圍中。往年，各種萬聖節裝飾品都擠滿了街道，但當天卻很難找到這樣的氛圍。為了追悼而幹脆不營業的店鋪也相當多。在慘案現場附近經營飯店的崔在研（40歲•音譯）說：“往年都是通宵營業，但今年決定只營業到晚上11點，所有讓人聯想起萬聖節的活動裝飾等壹律克制。” 但是首爾市、警察、消防等部門為了預防可能發生的人流事故，全力應對。特別是，正在關註青年們代替梨泰院經常光顧的弘大前、江南、建大入口等16處主要繁華街道。 在萬聖節慘案壹周年之際，鄰國日本也表現出了平靜的氣氛。27日，以年輕人見面場所而聞名的日本東京澀谷站的八公廣場上設置了“澀谷不是萬聖節活動場所”的超大型牌子。在澀谷站附近，從27日到31日的5天裏，從下午6時到第二天上午5時，禁止街頭飲酒。該地區的便利店決定在這個時間段內不銷售酒。從28日到下月1日，將在澀谷站前的著名建築（忠犬）八公銅像上設置圍欄，封鎖遊人的靠近。

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