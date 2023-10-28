政府向國會拋出“白開水”年金改革方案……有改革的意志嗎？. October. 28, 2023 08:53. . 保健福利部昨天召開國民年金審議委員會，確定了“第5次國民年金綜合運營計劃方案”。年金改革的核心是決定繳納多少（保險費率）、從幾歲開始繳納（開始年齡）、收取多少（收取比例），但計劃方案中不包括這壹數字。據稱，“因為年領段不同意見也不同，所以需要國會的公開討論過程”，把年金改革的負擔推給了國會。上屆政府期間，曾提出包含4種設想的計劃，被批評為“不負責任至極”，但這壹次的政府方案幹脆處於“白開水”水平。 隨著政府咨詢機構財政計算委員會未能出臺單壹方案，年金改革已經失去了動力。財政計算委員會表示，要想延續年金制度，必須進行“多交晚領”的改革，但只是把超過20種改革設想推給政府，就結束了活動。如果是有責任心的政府，就會選擇其中最好的方案說服國民，加快改革步伐。但是，政府不但沒有縮小選擇範圍，反而以白紙方案將年金改革討論重新拉回原點。該計劃壹方面聲稱“上調不到其他發達國家壹半的保險費率不可避免”，卻只是提出了“推進各年齡段上調速度差別化”的稀裏糊塗方向。 對於繳納收入的9%、老年獲得40%的現行年金制度，海外評價機構也曾作出“很難保障制度的實效性和可持續性”的評判。隨著繳納年金的人劇減、領取年金的人劇增，從2041年開始，年金基金將轉為赤字，到2055年則將見底。此後將改為征收式，到2060年，如果工作的壹代掙得100萬韓元，就要繳納34萬韓元的高齡者年金。這還是基於出生率1%左右的樂觀預測。國民年金研究院前天發表的報告顯示，為了讓現在壹代領取年金，未來壹代要承擔的應計負債為1735萬億韓元，相當於每個加入者背負8000萬韓元債務。二三十歲年輕人中相信以後會得到年金的比率還不到30%。這樣的制度能維持多久？ 政府將通過國務會議審議，得到總統的批準，在31日之前向國會提交最終計劃。如果總統批準，就不得不問：為什麽就任後立即把養老金改革作為三大改革課題，反復強調“雖然沒有人氣，但壹定要做到”，卻會在“白開水方案”上簽上大名？希望在提交給國會之前解釋壹下，為何不負責任地荒廢了改革的黃金時間?

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