亞利桑那響尾蛇隊再進壹步 ，擊敗費城人隊登陸世界大賽……“金炳賢前輩能看到吧”. October. 26, 2023 08:07. by 李憲宰 uni@donga.com. 亞利桑那響尾蛇隊與紐約洋基隊交鋒的2001年世界大賽（WS•總決賽）被認為是美國職業棒球大聯盟（MLB）歷史上最激烈的季後賽（PS）勝負對決之壹。亞利桑那隊雖然在主場率先取得了2勝，但在紐約遭遇3連敗，重新回到主場後再次取得2連勝，自1998年建隊之後僅用了3年時間就贏得世界大賽冠軍。 當時亞利桑那響尾蛇隊的終結投手金炳賢（照片）在第4場比賽上，在第9局下半局被蒂諾•馬丁內斯擊出扳平比分的本壘打，在第10局下半局被德裏克•吉特擊出終結本壘打後，癱坐在了投手土墩上。在第5場比賽中他也被斯科特•布羅休斯擊出了本壘打。亞利桑那隊在最後的第7場比賽中，派出了“第壹和第二投手”科特•席林和蘭迪•約翰遜，展開了全力壹戰。在1比2落後的第9局下半局，他們擊潰了洋基隊的“守護神”馬裏亞諾•裏維拉，球隊最終以3比2反敗為勝。 從那壹年到去年為止，亞利桑那響尾蛇隊21年來再也沒能登上世界大賽舞臺，今年球隊將再次挑戰“灰姑娘的故事”。25日，亞利桑那響尾蛇隊在費城舉行的國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）最後第7場比賽中，以4比2擊敗費城費城人隊，並4比3的總比分獲得了前往世界大賽的入場券。 亞利桑那響尾蛇隊在常規賽的勝率僅為0.519（84勝78負）。在今年踏上“秋季盛宴”舞臺的12支球隊中，亞利桑那隊和邁阿密隊是勝率最低的球隊。季後賽對陣表出來後，拉斯維加斯賭博公司預測的球隊奪冠概率僅為2.0%，排在最後壹位。此前，沒有壹支球隊在162場常規賽僅取得84勝的情況下晉級最後的世界大賽。 但是亞利桑那響尾蛇隊在外卡系列賽（3戰2勝制）中以2比0戰勝NL中部賽區冠軍密爾沃基釀酒人隊後，在分區賽（5戰3勝制）上也以3比0的比分輕松戰勝了西部賽區冠軍洛杉磯道奇隊。本輪他們擊敗了同樣也是從外卡系列賽壹路打到NLCS的費城費城人隊，現在球隊開始覬覦最後的“大權（冠軍寶座）”。 NLCS最有價值球員（MVP）由進入季後賽後成為亞利桑那隊攻擊核心的實用型選手凱特爾•馬特獲得。馬特在7場NLCS比賽中，擊球率達到0.387（31次有效擊球，12個安打）。馬特當天也在球隊3比2領先的第7局上半局，在1人出局1壘有人的情況下打出了2壘打，延續了始於2017年的16場季後賽比賽的連續安打行進。如果馬特在世界大賽第1場比賽中也擊出安打，將追平季後賽最多連續比賽安打記錄。 亞利桑那響尾蛇隊在世界大賽中的對手是1961年建隊以來首次挑戰冠軍的得克薩斯騎警隊。同樣以外卡身份出發的得克薩斯隊也在（美國聯盟冠軍系列賽）第7場比賽中擊敗休斯敦太空人隊，率先進入了世界大賽。這是繼2002年和2014年之後，兩支外卡球隊第三次展開世界大賽對決。 世界大賽第1場比賽將於28日上午9時3分在得克薩斯騎警隊的主場Globe Life Field舉行。Globe Life Field和亞利桑那隊的主場Chase Field都是開閉型圓頂球場。使用圓頂球場作為主場的雙方球隊在世界大賽進行對決尚屬首次。

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