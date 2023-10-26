肩負韓國古典音樂未來重任的19名新星. October. 26, 2023 08:07. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 由東亞日報社主辦、首爾教育大學贊助的第63屆東亞音樂大賽頒獎典禮25日在首爾鐘路區世宗文化會館世宗室內音樂廳舉行。該比賽按部門隔年舉行，今年在8個部門共有301人參賽。經過9月20日~10月17日在首爾瑞草區首爾教育大學舉行的第1、2輪預選賽之後，31人進入決賽，包括6名各部門第壹名在內的19人享受了獲獎的榮譽。 獲得鋼琴部門第壹名的金龍熙（19歲•首爾大學大壹•人名音譯，下同）同時獲得了“韓仁河紀念獎”。他說：“在決賽中演奏的李斯特的《諾瑪的回憶》很適合我，所以安心地進行了演奏，多虧了這首曲子，我才能獲得榮耀。” 鋼琴部門第3名柳俊賢（22歲•首爾大學大四）獲得了古典音樂奏鳴曲獎。該獎是通過首爾大學音樂學院名譽教授申秀晶委托的基金，頒發給在鋼琴部門第2輪預選賽中演奏古典主義奏鳴曲最好的參賽者的獎項。 頒發給女子聲樂第壹名的鄭勛謨紀念獎由金賢貞（27歲•蘇黎世藝術大學畢業）獲得，頒發給男子聲樂第壹名的李仁範紀念獎由盧光根（26歲•首爾大學畢業）獲得。授予巴松管第壹名的李鐘午巴松管獎由安錫鎮（21歲•首爾大學大三）獲得，授予單簧管第壹名的李林秀單簧管獎由徐藝彬（21歲•韓國藝術綜合學校大四）獲得。今年新設的“雙簧管獎”李潤貞雙簧管獎，是由慶熙大學教授、雙簧管演奏家李潤貞頒發給雙簧管第壹、第二名的獎項，雙簧管第二名由金柱赫（22歲•首爾大學大四）獲得。雙簧管部門今年未能產生第壹名。因此，頒發給雙簧管第壹名的Lo誒emwoo誒win誒獎也沒有獲獎者。 從27日下午開始，可以在東亞音樂大賽網站（www.donga.com/concours/music）上確認各評委的評分表。評語將於下周刊登，決賽演奏視頻將從11月末開始以收費方式提供服務。以下是獲獎者名單。 ▽作曲 △第2名金朝信（23歲•國民大學大二）▽鋼琴 △第1名金龍熙 △第2名李泰賢（30歲•德國明斯特音樂大學畢業）△第3名柳俊賢 ▽女子聲樂 △第1名金賢貞 △第2名金娜炫（22歲•首爾大學研究生院）△第3名崔善好（22歲•首爾大學大四）▽男子聲樂 △第1名盧光根 △第2名金智勛（29歲•延世大學研究生院畢業）△第3名盧民亨（27歲•漢陽大學畢業）▽長笛 △第1名卞尚勛（19歲•韓國藝術綜合學校大壹）△第2名尹瑞英（18歲•首爾大學大壹）△第3名金娜彬（17歲•延世大學大壹）▽雙簧管 △第2名金柱赫（22歲•首爾大學大四）▽單簧管 △第1名徐藝彬（18歲•韓國藝術綜合學校大壹）△第3名李善好（18歲•韓國藝術綜合學校大壹）▽巴松管 △第1名安錫鎮 △第2名李承俊（25歲•首爾大學大四）△朴正俊（21歲•首爾大學大二）等。

한국어