除了考醫大外，大學生和上班族沒有未來的社會. October. 23, 2023 08:18. . 據推算，由於持續數年的醫科大學熱潮和對沒有“殺手題”的高考充滿期待，今年上了大學還想再次挑戰高考的“半修生”將接近歷史最高紀錄的9萬人。這壹規模比去年增加8500人。考慮到隨著半修生增加導致的大學及學科之間連鎖反應，今年全國四年制大學中途退學者人數預計將達到新生的三分之壹，超過10萬人。特別是，政府從明年高考開始增加醫大招生人數的消息傳出後，在大學生和20-30歲上班族之間也掀起了醫大熱潮。 到現在為止， 半修生主要是上大學後上了壹個學期後在第二學期休學、準備高考的壹年級學生。但是現在，由於二三年級學生也出於對考上醫大的期待感，加入了半修生行列。也就是說，即使不是馬上明年參加高考，也要放遠眼光，大學課程選修非面對面科目，將壹邊在線上上課，壹邊準備高考。據說，在大企業上班的上班族也開始參加首爾鷺梁津的復讀補習學校周末班。如果取得醫生執照後開院，就可以在沒有退休年齡的情況下賺取3億韓元的年薪，不僅能挽回N修帶來的機會費用，還能有富余。 由於偏重醫大現象，理工科人才培養系統已經到了無法運作的地步。保障在三星電子、SK海力士就業的四個首爾半導體專業，今年合格者放棄報到率超過了定員的150%。也就是說，第壹批合格者全部放棄報到，追加合格者中也有壹半放棄報到。就讀於“理工科希望之星”升學的KAIST等四大科學技術院和浦項工科大學，中途退學者在5年間多達1105名。最近4年就讀於科學高中和英才學校、為了升入醫大而退學的學生數為319人，比之前的4年增加63%。現實是，普通的開院醫生能夠賺3億韓元，而同壹時間在理工科成功的“羅老號博士”只能獲得9600萬韓元。 如果從2028學年度高考開始，高考全部科目不分文理科，人文系的學生也將受到醫大狂潮的影響。年輕人追求穩定的職業，只朝著壹個方向奔跑，這樣的社會不可能有活力。培養尖端技術領域的人才迫在眉睫。政府正在推進的醫大擴招計劃中，除了消除地區間診療科目間不均衡的方案外，還應采取糾正偏重醫大、降低社會費用的對策。

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