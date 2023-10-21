中國對“電池核心原料”石墨實行出口管制……韓國恐受打擊. October. 21, 2023 08:17. by 金祺容 kky@donga.com. 中國決定從12月起把二次電池負極材料的核心原料“高敏感石墨物項”納入出口管制對象。繼此前對鎵和鍺進行出口管制後，又將石墨列入管制對象，中國的“資源武器化”步伐正在加速。特別是對依賴中國產石墨的韓國企業也將不可避免地受到相當大的負面影響。 20日，中國商務部、海關總署發布《關於優化調整石墨物項臨時出口管制措施的公告》，決定自12月1日起實施。中國商務部發言人當天也通過官網表示：“將3種高敏感石墨品種列入‘雙重用途物品’（民間用途生產但可轉換為軍需用途的物資）管制名單。這壹措施將有助於中國的國家安全和利益。” “出口管制”並不意味著“禁止出口”，但出口商每次出口都必須獲得當局的許可。此外，海外購買者的信息也要向當局報告。也就是說，只要中國下定決心，完全可以達到禁止出口的效果。 對中國依賴度較高的韓國可能會因此次措施而受到直接打擊。據產業通商資源部透露，以2021年為基準，韓國人造石墨的87%和天然石墨的72%是從中國進口的。

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