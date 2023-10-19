執政黨：“將增加5萬億韓元的工商業者預算”……政府也表示認同. October. 19, 2023 08:34. by 崔惠? herstory@donga.com. 韓國執政黨國民力量黨2期領導層正在討論在國政監查結束後開始的下壹年度預算案審查中，增加目前5萬億韓元左右的工商業者預算的方案。據悉，編制預算案的政府也對執政黨的民生預算擴充方針表示認同。 國民力量黨領導層相關人士18日表示：“正在討論減少緊迫性下降的預算，增加民生預算的方案”，“特別是以個體戶、工商業者相關預算為主。”預算再調整對象是執行率低的事業等。另壹位領導層相關人士也表示：“執政黨的作用是當民生經濟和實物經濟困難時增加必需的預算。”中小風險企業部明年的預算案中，在培養工商業者和政策資金支援等方面編制了4.9882萬億韓元預算。 黨內有人分析說，壹直支持政府的緊縮財政基調的執政黨之所以討論擴充民生預算，是因為在首爾江西區廳長選舉過程中確認了冰冷的民心。參與選舉遊說的壹位議員說：“從市場商人那裏聽到了很多次訴苦。” 據悉，預定於31日舉行的尹錫悅總統的預算案相關施政演說中也將包含相關內容。執政黨相關人士表示：“我認為施政演說將成為發出有關民生信息的好契機。”

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