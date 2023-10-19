加沙醫院慘案造成500人死亡，“中東戰爭新導火線”. October. 19, 2023 08:34. by 華盛頓=常駐記者文炳基、李清娥記者 weappon@donga.com，clearlee@donga.com. 美國總統拜登即將訪問以色列之前的當地時間17日晚上，巴勒斯坦加沙地區的壹家醫院遭到空襲，襲擊造成至少500人死亡。巴勒斯坦武裝團體哈馬斯譴責稱“這是以色列的大規模屠殺”，以色列則反駁稱是“（另壹個武裝團體）巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（傑哈德）所為”，圍繞真相的攻防戰正在激化。 受此影響，原先計劃於18日在約旦首都安曼會見拜登總統、討論中東戰爭解決方案的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯、約旦國王阿卜杜拉二世、埃及總統塞西突然取消了會談。中東和北非地區的反以色列、反美示威也在擴散，拜登防止戰爭擴大的構想在邁出第壹步之前就出現了問題。 加沙地區衛生部門17日表示，當天晚上對加沙城內阿赫利亞醫院的火箭炮轟炸導致患者、難民等500多人死亡。據說，至少有數百人受傷，另外還有相當多的市民被壓在建築物殘骸下。自本月7日戰爭爆發以來，由於以色列的空襲和物資切斷，加沙地區內很難進行救助，預計傷亡人數將會增加。 哈馬斯把此次空襲定性為史無前例的大規模屠殺，並表示“不能再保持沈默”，表明了報復立場。此前壹直譴責哈馬斯的阿巴斯在宣布為期三天的哀悼期後，從安曼緊急返回了自治政府統治的約旦河西岸地區。 以色列則聲稱，此次轟炸是因為比哈馬斯更強硬的反以色列傾向的傑哈德發射火箭失敗。以色列總理內塔尼亞胡壹再聲稱系吉哈德所為。他說：“攻擊醫院的不是以色列軍隊，而是野蠻的恐怖分子。”以色列方面為了證明自己和此次攻擊無關，決定展開調查。 拜登在出國前發表聲明說：“對醫院爆炸和由此造成的可怕的人員傷亡感到憤怒。”拜登雖然支持消滅哈馬斯，但表示反對平民傷亡和很可能擴大戰爭的占領，並提出壹種“指導方針”。但是，和以色列在約旦直接達成解決方案的構想，因大型慘案和四方會談被取消，似乎從第壹步開始就走偏了。越來越多的人擔心，拜登遙遠的中東之行有可能空手而歸。 隨著國際社會對大規模平民傷亡的批評越來越大，試圖權衡向加沙地帶投入地面部隊時間節點的以色列也陷入了苦思之中。

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