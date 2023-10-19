“ATACMS非常精準”，澤連斯基證實在實戰中使用美國提供的武器. October. 19, 2023 08:34. by 李基旭記者 71wook@donga.com. 據悉，烏克蘭向美國要求的陸軍戰術導彈系統（ATACMS•照片）已經交付，正在實戰使用中。因為有可能攻擊俄羅斯本土，擔心會刺激俄羅斯而面露難色的美國此次秘密支援了烏克蘭。有分析認為，上月北韓和俄羅斯在首腦會談前後進行了武器交易，因此此舉具有“針鋒相對”的性質。 17日，烏克蘭總統弗拉迪米爾•澤連斯基在例行演講中表示：“特別感謝美國。我們與總統拜登達成的協議正在執行中。ATACMS非常準確。”美國有線電視新聞網（CNN）當天也報道說，烏克蘭已經開始利用ATACMS攻擊俄羅斯占領的烏克蘭別爾江斯克和盧甘斯克的機場。 此前，澤連斯基總統上月21日在美國白宮與拜登總統舉行會談時曾表示，最需要戰鬥機和ATACMS。在此次會談之後，美國政府發表的3.25億美元（約4300億韓元）規模的武器支援套餐中，沒有包含ATACMS。美國擔心烏克蘭用ATACMS打擊俄羅斯本土會導致事態惡化，壹直不願意提供支援。 在澤連斯基總統表明正式立場後，拜登政府也承認對烏克蘭進行了ATACMS支援。白宮國家安全委員會（NSC）發言人阿德裏安娜•沃森17日發表聲明稱：“針對最近俄羅斯展開的殘酷進攻，作為保護烏克蘭國民的支援之壹，美國向烏克蘭提供了ATACMS ”，“我們相信，這將極大地增強烏克蘭在戰場上的能力，且不會影響我們的軍事戰備狀態。” 但是沃森發言人表示：“此次提供的ATACMS的射程比壹般射程297公裏短，為165公裏。”要攻擊俄羅斯本土，實際上時間很短。取而代之的是，在飛機上搭載在壹個導彈、航空炸彈中整合數百枚“小型炸彈”的集束炸彈。 俄羅斯對此表示反對。俄羅斯駐美大使阿納托利•安東諾夫主張稱，美國向烏克蘭秘密提供ATACMS導彈是壹個嚴重錯誤，將造成極其嚴重的後果。

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