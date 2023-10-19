負責國政運營的執政黨宣布“重返嶺南黨”. October. 19, 2023 08:33. . “議員們期望的革新？就是擺明了請公開推薦我的意思。” 國民力量黨的壹名首都圈議員11日對首爾市江西區區長補缺選舉慘敗後執政黨發生的趨勢做出了上述評價。從這種尺度來看，壹周內像氣球泄氣壹樣消失的執政黨的革新意誌可能會成為更大的風險。 在區長選舉以17.15%的得票差完敗的第二天，執政黨似乎面臨懸崖邊危機。執政黨議員們表示：“中間階層拋棄了我們。如果不進行革新，大家都會死掉。”這是因為，在2020年第21屆議會選舉中，當時參加江西甲、乙、丙的共同民主黨候選人和國民力量黨候選人之間的得票率差距（17.88個百分點），和這壹次極為相似，讓人想起了首都圈慘敗的噩夢。面對被視為虛言癥的“首都圈危機論”，國民力量黨開始追究引領明年4月國會選舉的金起炫體制的責任。但是，金起炫代表（黨首）表示，“將更加粉身碎骨”，但沒有道歉，也沒有表現出自己會承擔責任的樣子。 13日慘敗兩天後，尹錫悅總統發出了關於首次補缺選舉失敗的信息。尹錫悅表示：“冷靜、智慧地推進變化非常重要。”總統室核心相關人士傳達了龍山（總統室）的意思說，“緊急對策委員會體制不是答案”。雖然打破有歸責事由時不進行公推原則的金起炫領導層也明顯存在問題，但總統室沒有提及尹錫悅赦免補缺選舉原因提供者金泰宇候選人的決定。執政圈相關人士表示：“皇帝向在自己提出的戰鬥中失敗的角鬥士豎起大拇指，難道不是要救活他的姿態嗎?” 總統室的“指導方針”出臺後，國民力量黨在慘敗三天後的14日出臺了第壹個收拾局面的方案。包括親尹錫悅派核心事務總長李哲圭在內的8名任命職黨務人員周六早晨全部辭職。金起炫和選舉產生的最高委員仍然留在原地。在第二天、周日下午舉行的議員全體大會上，111名議員中有90多人聚集在壹起進行了4個半小時左右的非公開討論，但始終沒有脫離總統室的方針。雖然有30多人站在發言臺上，但要求金起炫辭職的只有少數，最後決定維持金起炫領導體制。 第二天，在大邱、慶北兩次當選國會議員的李萬熙（音）被任命為事務總長。結果是，擔任過尹錫悅總統候選人隨行團長的李萬熙擔任了總管明年國會選舉公推實務的黨核心職位。金起炫前壹天曾表示“以首都圈忠清為中心靠前安排”，但這壹約定在壹天後被推翻。然而，在議員全體大會上要求金起炫辭職的議員們，反而減少了公開“否決”金起炫的聲音。在議員全體大會上傳出的要求重新調整黨與總統室關系的呼聲，也不再有現任議員以實名出現。大家都忌諱用自己的名字發出不同的聲音。 執政黨的公推情況是，當選的嶺南圈議員和要像競選壹樣要進行激烈正式選舉的非嶺南圈議員比率為7比3。即便如此，執政黨議員就算革新意誌褪色也沒關系，看著總統室的眼色說“擺明了請公開只公推我”的樣子有點小家子氣。負責國政運營的執政黨宣稱“放棄首都圈中立階層”“重返嶺南黨”，將在明年國會選舉中成為回旋鏢。

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