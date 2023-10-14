美國9月物價上漲3.7%，高於預測值……因擔心高利息長期化，KOSPI轉為下降趨勢. October. 14, 2023 12:14. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美國9月份消費者物價指數（CPI）上漲率為3.7%，小幅高於市場預測值。超過美國聯邦儲備制度（Fed•美聯儲）物價上漲率目標（2%）的“3%物價”固定下來，因擔心高利率會長期化，全球金融市場再次動蕩。自11日以後連續兩天呈現恢復趨勢的國內股市也在13日轉為下降趨勢。 12日（當地時間），美國勞動部公布，9月份CPI同比增長3.7%，環比增長0.4%。這壹數值雖然比8月份（3.7%，0.6%）有所放緩，但超過了市場預期值（3.6%，0.3%）。剔除波動較大的食品和能源，源頭CPI漲幅為4.1%，符合市場預期，較8月份（4.3%）有所放緩。與上月相比，根源CPI上漲率為0.3%，與8月份的數據相同。 對於此次CPI，美國華爾街的評價各不相同。根源CPI上漲率下降是積極的信號，但“物價3%固定”暗示了美聯儲的高利率長期化。當天公布的美國壹周新失業津貼申請件數為20.9萬件，連續4周低於21萬件，這表明美國勞動市場仍然是物價上漲壓力因素。 對此，紐約股市在CPI發表後呈上升趨勢，但隨著“如果不能強行使經濟放緩，3%的物價將固定化”的分析擴散，國債利率開始暴漲。10年期國債利率為4.70%，比前壹天上升0.13個百分點，股市納斯達克指數也下跌0.63%，紐約三大指數時隔5個交易日再次下跌。 13日，KOSPI指數也比前壹天下跌23.67點（0.95%），以2456.15點收盤。雖然個人凈收購4225億韓元，進行了指數防禦，但很難堅持外國人和機構主導的拋售勢頭。外國投資者自上月18日以後，連續15個交易日保持拋售勢頭。KOSDAQ也下跌12.55點（1.50%），以822.94點收盤。當天，韓元兌美元的匯率也因受到美元強勢的影響，比前壹天上升了11.5韓元，以1350.0韓元收盤。 市場上仍然有很多人預測美聯儲將在11月凍結利率。但是，今年12月最後壹次聯邦公開市場委員會（FOMC）上，仍然存在有可能再次上調利率的警戒感。據芝加哥商品交易所的美聯儲觀察（FedWatch）透露，利率期貨投資者認為12月上調利率的可能性約為33%。

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