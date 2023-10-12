以色列地面部隊即將進入加沙……坦克在交界處集結. October. 12, 2023 09:59. by 開羅=金起潤記者、華盛頓=常駐記者文炳基 pep@donga.com、weappong@donga.com. 以色列當地時間10日用坦克、裝甲車等包圍了巴勒斯坦武裝團體哈馬斯的根據地加沙地區的邊界，暗示著地面部隊即將進入。如果投入地面部隊，這將是自2014年以後時隔9年再次投入地面部隊。美國總統拜登同壹天把哈馬斯對以色列的攻擊定性為“純粹的邪惡（Sheer Evil）”，並表示將於11日緊急派遣國務卿布林肯前往以色列進行追加支援。 以色列國防部長加蘭10日表示，“解除有關我軍的所有限制。將進行全面攻擊”，暗示將投入地面部隊。據英國《衛報》等媒體報道，當天上午，以軍坦克經過與加沙地帶相鄰的“232號公路”，軍用直升機在壹帶上空飛行。以色列軍隊在圍繞加沙地區的鐵柵欄附近設置了營帳。 以色列當局9日晚對加沙地帶附近的本國國民說：“準備躲避。今後72小時內要充分準備食物和水等。”這也可以解釋為是臨近地面戰的信號。美國《華盛頓郵報》報道說，以色列對世界各地的36萬名預備軍兵力下達了召集令。 美國總統國家安全事務助理沙利文10日表示：“拜登總統下令對所有擴戰情況制定緊急計劃。我們正在就今後可能出現的潛在情況與同盟及夥伴國進行協商。” 據分析，這是因為當天敘利亞、黎巴嫩等鄰國接連對以色列發動攻擊，也門的什葉派叛軍“胡塞”也出面支援哈馬斯等，此次戰爭很有可能蔓延到中東周邊國家。據伊朗塔斯尼姆通訊社報道，被懷疑是哈馬斯襲擊背後的伊朗外長11日在與科威特外長通話時敦促稱：“伊斯蘭國家應表現出對以色列政權封鎖加沙地帶和戰爭罪行的嚴重應對。” 在這種情況下，美國表現出了與同盟合力支援以色列的意誌。接到拜登總統移動部署命令的美國航空母艦“傑拉爾德·福特”號10日抵達目的地以色列附近的東地中海。美國為了尋求被哈馬斯綁架的人質獲釋，還決定向以色列派遣解救人質的專家及特種部隊。 據美國有線電視新聞（CNN）等媒體11日報道，此次戰爭導致雙方合計死亡人數至少超過了3650人。以色列和加沙地區分別有1200人和950人犧牲。以色列發現的哈馬斯軍屍體也超過了1500人。

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