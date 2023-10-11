法國中鋒吉魯“臨時客串GK”，並以守門員身份入選意甲本輪“最佳11人”陣容. October. 11, 2023 10:29. by 金培中 wanted@donga.com. 保持法國國家隊A級比賽最多進球紀錄的奧利維爾•吉魯（37歲•AC米蘭•照片）不是作為前鋒，而是作為守門員入選最佳11人陣容。 9日，意大利足球甲級聯賽事務局公布了2023~2024賽季第8輪最佳11人陣容，吉魯的名字出現在了守門員的位置上。本賽季，吉魯年齡已過35歲，但在7場意甲聯賽中攻入4球。在上個賽季，他以13粒進球排在聯賽射手榜並列第5位。他代表法國國家隊出戰125場A級比賽，攻入54粒進球，是隊史射手王。 在前鋒中屬於正統中鋒的吉魯之所以能成為意甲本輪最佳守門員，是因為他在8日與熱那亞隊的比賽中堅守球門8分鐘。吉魯在當天比賽下半場第21分鐘被替換上場。但是AC米蘭隊以1比0領先的下半場傷停補時階段，首發門將麥克•麥尼昂被罰下場。他用膝蓋攻擊了正在爭奪皮球的對方球員。 問題是AC米蘭隊本場已經用完了5個換人名額。最終AC米蘭將麥尼昂的守門員手套和隊服上衣交給了吉魯。當天下半場給了15分鐘的追加補時時間，而吉魯客串守門員守了其中的8分鐘。在比賽結束前1分鐘，他還緊閉著眼睛飛身擋住了對方球員的射門機會，為球隊保住了勝果。 保住壹球領先優勢直到終場哨響的吉魯說：“我的身高（193厘米）在場上的本方球員中是最高的，所以球隊把鎮守球門的任務交給了我”，“阻止對方進攻的時候，和我自己進球時壹樣刺激。”

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