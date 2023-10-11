里夫金：“釜山世博會將給世界帶來靈感”. October. 11, 2023 10:28. by 巴黎=常駐記者趙恩雅、卞鐘國記者 achim@donga.com、bjk@donga.com. “如果韓國能夠舉辦2030釜山世界博覽會，將是壹次帶來‘我們也能舉辦’的靈感的機會。” 世界著名學者、經濟動向研究財團理事長傑裏米·里夫金當地時間9日在法國巴黎法比容加布裏埃爾舉行的釜山世博會研討會上表示：“韓國在殖民地化、戰爭等困難中，始終堅強存在並具有復原力。”他還強調：“國內生產總值和生活質量指標應該協調好，但是這場革命正在大韓民國的釜山發生，這壹點是必須（在釜山）舉辦世博會的理由。” 2030釜山世博會申辦委員會和大韓商工會議所以“為什麽是韓國，為什麽是釜山”為主題舉行了當天的研討會，國際展覽局秘書長迪米特里·凱爾肯澤斯、將進行申辦城市決定投票的各國代表、共同申辦委員長國務總理韓德洙和大韓商工會議所會長崔泰源、總統室未來戰略企劃官張成民、釜山市長朴亨俊等200多人出席了當天的晚宴。 代表性知韓派學者、美國賓夕法尼亞州立大學教授薩姆·理查茲也表示：“韓國通過革新、教育、合作這三個優勢，從經濟援助受惠國發展成為供給國。韓國很酷。通過世博會可以引領地球村的變化。” 出席會議的崔泰源表示：“這將成為向各國提出針對性解決方法的世博會。”現代汽車集團會長鄭義宣表示：“釜山的良好發展對我國均衡發展也非常重要。”LG經營支援部門負責人河範鐘社長（音，下同）表示：“認識到釜山世博會申辦對我國未來產業經濟產生的影響巨大，LG集團將竭盡全力到最後。”鬥山集團會長朴廷原、三星電子CR社長朴承熙、SK SUPEX追求協議會通信委員長李亨熙、浦項國際副會長鄭卓等也壹同出席。 當天的活動中，以女高音歌唱家曹秀美演唱歌劇《羅密歐與朱麗葉》中的詠嘆調《啊！ 我想活下去》為開端，總共呈現了申辦釜山世博會的助威曲《壹起》等7首歌曲。國際覽局將於11月28日決定2030世博會申辦城市。

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