國際油價暴漲4%以上……投資者紛紛湧向美元和黃金等安全資產. October. 10, 2023 08:04. by 金炯民記者、紐約=金賢洙 常駐記者 kalssam35@donga.com. 由於巴勒斯坦武裝派別哈馬斯對以色列的突然襲擊，最近趨於穩定的國際油價暴漲了4%以上。代表性安全資產美元和黃金吸引了投資者等,武力沖突帶來的“戰爭風險”正在動搖全球金融市場。 9日（當地時間），在紐約商業交易所，西得克薩斯原油（WTI）期貨價格盤中超過每桶88美元，比前壹個交易日上漲了4.7%左右。布倫特原油當天也壹度上漲了4.5%以上。 國際油價暴漲是因為以色列和巴勒斯坦之間的武力沖突很有可能擴散到美國和伊朗的代理戰爭。由於戰爭的擴散，如果伊朗封鎖全世界20%原油經過的霍爾木茲海峽，國際油價有可能暴漲。由於烏克蘭戰爭和主要產油國的減產，本來就動蕩不安的國際油價隨著中東地區地緣政治危險浮出水面，今後更加不安的可能性正逐漸增大。 受武力沖突余波的影響，投資資金湧向安全資產等，國際金融市場也受到了影響。當天，與主要貨幣相比，體現美元價值的美元指數比前壹交易日上漲0.3%左右，達到了106.3水平。12月份的國際黃金價格也比前壹個交易日上漲了1%左右。紐約股市反映了新的戰爭帶來的沖擊，在9日星期壹開盤之前，主要指數期貨壹致呈下降趨勢。如果當天美國等主要國家股市下跌，結束三天休假後於10日開盤的韓國股市或也將受到巨大沖擊。 資本市場研究院研究委員黃世雲（音）表示：“由於紛爭，國際油價超過每桶100美元只是時間問題”，“綜合反映了對通貨膨脹和世界經濟萎縮的擔憂，到年末為止，國內金融市場的下降趨勢很有可能持續下去。”

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