執政黨新人紛紛表示“要湧現第二、第三個河泰慶”……在野黨也出現“多選換血論”. October. 10, 2023 08:04. by 金俊壹記者、安圭永記者 jikim@donga.com,kyu0@donga.com. 三次當選的國民力量黨國會議員河泰慶（釜山海雲臺甲）宣布明年在首爾參加國會議員選舉，攪動了政界壹池秋水。執政黨以院外領導層和初選議員等政治新人為中心，同時出現了“應該出現第二、第三個河泰慶”、公開要求施壓重量級人物參加首都圈競選的呼聲，同時也出現了“2020年國會選舉時重量級人物參加風險選區競選遭遇失敗”的反對之聲。在野黨以強硬派初選和親李在明派院外為中心，出現了“限制在同壹地區三次參選”等重量級人物換血論以及重量級人物主張“重量級人物換血不是答案”的反對聲音。 ● 執政黨院外領導層：“重量級人物將前往險地首都圈” 對於河泰慶宣布在首爾參選，以院外領導層和初選議員為中心，執政黨內不斷出現要求擴大“重要首都圈遴選”。國民力量黨最高委員金炳民9日在SBS廣播中表示：“河議員在恰當的時候做出了非常恰當的判斷。國民力量黨中‘犧牲我壹次，拯救整個黨’的氛圍將非常熱烈。”初選議員、國民力量黨院內發言人張東赫當天也在MBC廣播中表示：“我認為，無論如何，如果議會選舉中需要革新公推的共識提高，這樣的人可能會進壹步增加。”執政黨相關人士強調：“有必要以具有競爭力的重量級人士為中心，不斷有人宣布進軍首都圈。” 總統室內部也在密切關註，是否會以河泰慶為首，在大邱、慶北和釜山、慶南地區等本黨家門口大規模出現黨內重要人物“首都圈遴選論”。在他們看來，在明年國會選舉即將到來之際，公推革新論得到支持，試圖參加嶺南圈競選的總統室人士也就有了機會。有觀察人士認為，如果嶺南重量級議員放棄自己的選區，參加首都圈選舉，總統室出身的人士自然就能填補空出的選區。 不過，執政黨現任議員之間也出現了警惕擴大動向的聲音。執政黨壹名重量級議員預測說：“此前選舉中雖然有很多‘下放’，但沒有過重量級議員北上首爾的‘自發性上放’。議員本人也知道很難在首都圈生存，因此接力參選首爾的宣言會很稀少。”另壹名重量級議員也表示：“河議員在海雲臺甲很難得到公推，所以想參加首爾選舉。利害關系與黨領導層的要求不謀而合。”大邱市市長洪準杓在自己的溝通渠道上評價說：“與其說是（河議員）先黨後己，不如說是在自謀出路。” 執政黨內部有人提到第21屆議會選舉的失敗，提出反對意見稱需要“精巧的選拔”。2020年4月第21屆議會選舉時，國民力量黨的前身未來統合黨內掀起了“家門口大換血論”，現任議員們進行了大規模的險地移動或淘汰。結果，轉移到險地的重量級議員大部分在國會選舉中失敗，對淘汰不滿的議員們以無黨派身份參選，展開了內鬥。該黨壹名相關人士表示：“有必要考慮人物競爭力和選區特性，進行遴選"。執政黨不能犯因本黨內訌而被在野黨奪走強勢地區的錯誤。” ● 在野黨的強硬派初選議員：“需要多選換血” 共同民主黨也以強硬派初選議員和親李在明派院外團體為中心，提出了“禁止超過同壹地區三選連任”等革新要求。壹名親李在明派初選議員當天表示：“河議員參加險地競選，必然會對期待已久的共同民主黨重量級議員產生很大的影響。除了初選和再選較多的湖南之外，仁川和京畿地區也有很多議員長期待在有利於共同民主黨的地區，他們可能會成為標靶。” 有分析認為，最近當選的院內代表洪翼杓去年放棄本人的三選地區（首爾中-城東甲），向險地首爾瑞草乙發出了挑戰書，這壹點也將使這種要求更加有力。共同民主黨強硬初選組織“如初會”所屬議員表示：“院內領導層以洪院內代表的事例為例，以‘為了國會選舉的革新，妳也放下參選意誌吧’的方式向重量級議員施壓。” 共同民主黨院外對多選議員的革新呼聲更加強烈。院外親李在明派團體“共同民主革新會議”在上個月洪翼杓當選院內代表後，曾要求“為了共同民主黨的公推革新，三選以上的重要人物應參加險地競選”，但後來以“內部討論還不夠充分”為由撤回。他們在今年7月也曾主張：“現役議員中至少要更換50%的議員，三選以上的多選議員要更換四分之三以上。” 共同民主黨內部也有不少人反駁稱：“換血標準不是‘實力’，而是‘幾次當選’，這是不合理的。”壹名首都圈再選議員表示：“壹再得到國民的選擇，意味著政治家的力量很高，因此不能以這個理由限制參選。”

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