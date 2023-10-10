中東危機導致油價和美元暴漲，防範“擴戰風險”迫在眉睫. October. 10, 2023 08:03. . 由於巴勒斯坦武裝派別哈馬斯突襲以色列，中東局勢陷入“零時鐘”狀態，忙碌的韓國經濟也面臨新的風險。國際油價在壹天內暴漲4%，美元和黃金等安全資產集中投資等，全球金融市場呈現出不安的態勢。隨著地緣政治危機的擴大，本來就飽受高利率、高匯率、高油價“三高”現象的困擾的韓國經濟可能會受到束縛，這種不安感越來越大。 9日，在紐約商業交易所，西得克薩斯原油期貨價格盤中超過每桶88美元，比前壹個交易日上漲4.7%左右。最近，在經濟放緩的憂慮中停滯不前的國際油價再次回到上升趨勢，預計會超過100美元。由於安全資產集中現象，美元呈現強勢，韓元對美元匯率將上升到1400韓元的憂慮也越來越大。為了不讓結束三天連休後開業的金融市場陷入不安感，需要周密的監督。 如果此次事態呈現出美國和伊朗的代理戰局面並擴散，油價將不可避免地暴漲。特別是韓國去年中東原油進口在壹年內增加近20%的情況下，價格負擔可能會進壹步加重。如果油價上漲，與冬季能源需求擴大相結合，會刺激物價。9月份消費者物價已經比去年同期上漲3.7%，油價再次動蕩的情況下，物價管理亮起了紅燈。 如果國際油價上漲，受能源進口額減少的影響，對連續4個月保持順差的貿易收支也會產生負面影響。因擔心通貨膨脹而出現的美國高利率長期化和強勢美元現象導致的高匯率也會增加家庭和企業的負擔，使消費和投資萎縮。在中東投資的韓國企業的損失也令人擔憂。這可能會抵消微弱的出口恢復趨勢，使低增長的鴻溝進壹步走深，因此有必要做好應對準備。 有壹些人認為，此次事件對油價等產生的影響是有限的。過去以色列和阿拉伯之間的沖突大部分在短期內結束，除去第壹次和第二次石油危機，油價也在短期暴漲後趨於穩定。但是現在放松警惕還為時過早。在去年2月開始的俄羅斯對烏克蘭的進攻長期化後，誰也沒有想到會遏制世界經濟。要考慮到所有的可能性，徹底檢查金融市場和實物市場的所有風險。

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