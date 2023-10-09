“以色列版9·11”……時隔50年本國遭到突破. October. 09, 2023 08:16. by 開羅=常駐記者 金起潤、華盛頓=常駐記者 文炳基 pep@donga.comweappon@donga.com. 統治巴勒斯坦自治地區加沙地區的武裝團體哈馬斯在淩晨時段發動了全方位的空襲，以色列本土和防空網被攻破。這是繼1973年埃及、敘利亞等國家突襲以色列的“約姆·基普爾戰爭”後，時隔50年再次發生類似事件，被評價為“以色列版9·11恐怖襲擊”。在此次襲擊中，以以色列“攔截導彈的導彈”聞名的低空防空網“鐵穹”和壹直以世界最高水平著稱的情報機關摩薩德都束手無策。 以色列立即宣布“強烈報復”，正式宣布進入戰爭。支持哈馬斯攻擊的黎巴嫩武裝團體真主黨也加入了攻擊以色列北部軍事設施的行列，有人擔心這會引發“新中東戰爭”。 當地時間7日上午，哈馬斯最高司令穆罕默德·戴夫表示，“這是結束地球上最後占領的最大戰鬥日”，並宣布啟動“阿克薩洪水”作戰。據哈馬斯電視臺報道，從當天上午6時30分左右開始，從加沙地帶向以色列中南部壹帶城市發射了7000枚導彈。同時，武裝人員通過陸路、海上、天空入侵以色列內部，將平民、軍人扣為人質。截至當天，僅以色列就有300多名居民在此次突襲中喪生，1500多人受傷。 以色列總理內塔尼亞胡在襲擊發生壹天後的8日發表聲明稱，“我們正在發動壹場漫長而艱難的戰爭”，宣布正式進入戰爭。他還表示，“將把哈馬斯所在的所有地方、隱藏的所有地方、活動的所有地方都變成廢墟”，預告了徹底的懲戒和報復。以軍隨後對加沙地帶進行了空襲。 國際社會認為，支持哈馬斯、真主黨等國家的伊朗和支持以色列的美國之間的代理戰爭有可能使中東的不穩定長期化。 美國總統拜登當天與內塔尼亞胡通電話並發表緊急演講時表示：“美國與以色列同在。”他還說：“現在不是任何對以色列持敵對態度的政派通過此次攻擊追求利益的時候。”這是針對壹直支持哈馬斯的伊朗有可能介入發出的警告。相反，伊朗則以外交部名義發表聲明稱，“這是巴勒斯坦人的權利”，擁護哈馬斯。

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