允許高呼“韓文加油！”的自由吧！. October. 09, 2023 08:15. . 今天是第580個韓文日（韓國文字節）。韓文日不是紀念將英語“baseball”寫成“야구（棒球）”的日子，而是慶祝能夠寫成“베이스볼（棒球）”的日子。即使沒有韓文，baseball也可能成為野球、奉球或原封不動地保留英語中的壘球，在韓國很受歡迎。 雖然文字和語言是不同的概念，但由於沒有以“珍惜和熱愛純韓語”為目的的紀念日，所以每年壹到韓文日都會舉行“使用土生土長的語言”活動。今年肯定也會出現“世宗大王看到最近公寓的名字，也會哭著走”的嘆息報道。 如果說韓文日的社會版常客單品是公寓名字，那麽體育版就是“加油”。也就是說，比起加油（fighting），應該使用“힘내자”、“아자（均為加油之意）”等純韓語。幾年前，某體育媒體評論員指出：“加油（fighting）是源自日本的國籍不明的用語”，“對於外國人來說，握著拳頭說‘要較量壹下嗎？’可能會引起誤會。” “金牌”不也是日本將漢字“金”和英語單詞“medal”合二為壹的國籍不明的單詞嗎？而且，加油（fighting）現在儼然是韓語單詞。加油是國立國語院標準國語大辭典登載語，這是最“官方證據”。該詞典名副其實地包含韓語標準單詞。因此，該詞典上連“蘋果（apple）”這樣簡單的外語單詞也沒有。 另外，如果在谷歌輸入“oppa fighting（哥哥加油）”，搜索結果就會超過438萬個。維基百科上還專門設有說明韓語感嘆詞“paiting（파이팅）”的頁面。在該頁面上，“hwaiting（화이팅）”也是同樣的解釋。現在，我們生活在全世界人都承認파이팅（加油）是在需要鼓勵和應援時使用的韓語單詞的世界裏。 英語成為全世界最有力量的語言的最大原因當然是因為母語國在全世界的影響力最大。第二個理由是從全世界的語言中積極吸收了詞匯和語法。“番茄醬（ketchup）”來自漢語當中的汁，“洗發水（shampoo）”來自印地語，“tatoo（紋身）”來自波利尼西亞語。“chaebol（財閥）”也是英語單詞。意為“好久不見”的“Long time no see”的根基來源於漢語。但是，就像“純粹的韓國語”原來另有存在壹樣，我們老想往反方向走。 單詞如果得到言眾選擇，就會生存下去，否則就會消失。《東亞日報》上首次出現“파이팅”壹詞是在1926年9月5日。在“4個俱樂部棒球聯盟戰”中只獲得第3名的中央俱樂部主教練徐相九認為“加油不足”是失敗的原因。意味著“俱樂部”的日式造詞“구락부”在韓國語言生活中悄無聲息地消失的過程中，“파이팅”繼續生存下去是不是理由夠充足了呢？所以在韓文日到來之際，請允許高喊“韓文加油！”。

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