尋找日本“侵略朝鮮論”的根源. October. 07, 2023 08:14. by 崔智善 aurinko@donga.com. 既近又遠的國家，日本。在與釜山隔海相望的日本海岸上，有壹個人口只有5萬多人的萩市。雖然現在屬於山口縣，但日本江戶時代曾是管理長州藩的藩城。“藩”是指江戶時代領主統治的地區。 作者們通過長洲藩的發展，講述了日本的近代史。在江戶時代，長洲是日本經濟實力和軍事能力排在前四、五位的“大藩”。吉田松陰和木戶孝允等本地出身人士為明治維新立下了汗馬功勞。此後，在日本帝國的發展中，也湧現出了起到中樞作用的傑出人物。從韓國的立場來看，這裏曾是侵略元兇們大舉聚集的地方。作者們指出了長洲在發展過程中成為替罪羊的韓國面貌，並考察了根深蒂固的兩國厭惡歷史。 在第1-3章中，深刻地記錄了長洲本身的歷史。回顧了長洲的擴張過程和西方對其產生的影響。第4章更深入地講述了韓國和日本的關系。尤其要深入江戶時代末期出現的“侵略朝鮮論”——“征韓論”擡頭的過程。作者們強調，三國時代以來，日本人持續存在對韓半島的恐懼和厭惡，因此得以提出“征韓論”。分析“任那日本府”論的形成過程，並觀察對韓半島的厭惡感情經過何種過程演變為侵略意識形態。雖然如果不熟悉日本史，可能難以跟上本書的敘述，但本書收錄了豐富的照片，有助於理解。

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