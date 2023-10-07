“拜登和習近平將於下月在美國舉行首腦會談，兩國著手準備”. October. 07, 2023 08:14. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 據悉，美國總統拜登和中國國家主席習近平為了在下個月的亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議上進行面對面會談，美中兩國政府開始了實務準備。 美國政府官員當地時間5日對《華盛頓郵報》表示：“（美中）首腦會談幾成定論。已經進入計劃會談的程序。”彭博社也援引消息人士的話報道說，美國和中國的禮賓組在舉行APEC峰會的舊金山進行了事前準備。 不過，白宮國家安全會議發言人對彭博社表示：“雖然期待舉行會談，但尚未確定。”據悉，會談成功與否將在本月底中國外交部長王毅訪美協商後確定。 如果美中首腦會談得以舉行，這將是拜登總統就任後與習主席的第二次面對面會談。去年11月以二十國集團（G20）峰會為契機，拜登和習近平雖然就朝核問題、臺灣問題等針鋒相對，但雙方就不應該跨越的“紅線”交換了意見，並就恢復中美合作的工作磋商機制達成了協議。 有分析認為，對於兩位首腦來說，此次會談將成為恢復國內政治領導能力的重要契機。拜登在明年大選之前支持率停滯，習近平在開始第三個任期後因經濟蕭條和親信接連出事而面臨危機。預計在此次會談中，美國把重啟軍事領域的合作、中國把放寬半導體出口限制等對華牽制作為核心議題。 路透社當天報道說，在這種情況下，拜登政府有望很快公布對中國出口半導體的追加限制。白宮預算管理局前壹天在主頁上上傳了“關於半導體制造品種的出口控制，修改法人目錄”的文件題目，預告了不久後宣布。據悉，白宮計劃同時發表人工智能半導體出口限制強化方案，並事先向中方通報了加強限制的方案。 此外，美中首腦會談在臺灣“總統”選舉明年1月舉行前夕舉行，預計臺灣海峽的穩定、南中國海紛爭、朝鮮-俄羅斯武器交易和烏克蘭戰爭等將成為議題。美國壹直敦促中國就朝鮮-俄羅斯武器交易等違反聯合國對朝制裁的行為發揮建設性作用。 前國務院負責東亞太事務的助理國務卿丹尼爾·拉塞爾對《華盛頓郵報》表示：“兩位首腦都想避免可能妨礙國內焦點問題的國際危機。但是誰都沒有做出實質性讓步的想法，因此緩和緊張的效果只是暫時的。”

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