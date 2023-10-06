“Macro”下載-實行僅需5分鐘……演出預售-購物排名造假已成常態. October. 06, 2023 08:59. by 崔元英記者、周賢宇記者 o0@donga.com. Macro（宏）共享，鼠標Macro，鍵盤Macro…… 5日，東亞日報采訪組將上述單詞輸入門戶網站搜索窗口後，數十家共享Macro程序（反復持續進行特定作業的軟件）設置文件的博客的鏈接被曝光。從免費共享Macro的博客下載程序，設定“無限點擊”所需的時間還不到5分鐘。 在中國杭州亞運會上1日進行的韓國-中國足球代表隊8強賽時，門戶網站Daum的“點擊助威”參與數的三分之二（1988萬次）被爆為宏程序，普通人也可以通過門戶網站等輕松獲得宏程序。 有人指出，從人氣演出預售到大學聽課申請、門戶網站或網上購物中心排名造假等，韓國社會的“宏造假”已成常態。 ● 從門票預售到網絡營銷，宏使用不斷擴散 宏程序在網絡訂票等很多人需要同時登錄特定網站的情況下被惡意利用的情況很多。比如，宏程序被用作在所謂的“光點擊”（快速按下電腦鼠標）競爭激烈的地方購買門票的捷徑等。 像韓中戰應援操作壹樣，單純地只操作點擊數的話，免費宏程序就足夠了。但是，需要指定座位和結算的門票預售用宏根據網站安全水平，在網上以1萬~3萬韓元左右的價格銷售。 通過打工進行“線上代購門票”的大學生劉某（19歲）說：“以10萬~12萬韓元的價格購買了防篡改彈窗出現的宏等量身定做的六七個收費節目，在購買多張預售競爭激烈的門票後進行倒賣”，“如果是人氣演出的風水寶地，最多可以以每張門票50萬~100萬韓元的價格進行倒賣，收入非常可觀。” 在點擊數與收益直接相關的網絡廣告或購物領域，營銷企業采取了更加巧妙的手法。考慮到在同壹網址（IP地址）反復連接可能會引起懷疑，所以壹起利用虛擬專用網絡（VPN）啟動宏指令。如果利用VPN，可以像壹臺電腦連接多個IP地址壹樣進行操作。另外，還可以偽裝連接場所。據悉，此次“點擊助威”在荷蘭和日本使用了2個IP地址，廣播通信委員會懷疑通過VPN隱瞞實際連接國家後，偽造了助威點擊數。 最近業界也有言論稱：“如果在宏程序中結合對話型人工智能（AI）ChatGPT，可能會大量留下像人親自寫的壹樣的回帖。” ● 專家：“應加強門戶網站安全系統” 最近隨著宏造假成為常態，“線上黃牛黨”猖獗，用正常的方法很難買到門票，因此規定禁止線上黃牛黨交易等的《公演法修訂案》於今年2月在國會通過，將於明年3月實施。如果違反法律，將被處以1年以下有期徒刑或1000萬韓元以下的罰款。另外，網上購物中心等也在加強保安程序，但由於手法日益提高，在切斷宏指令方面存在不少局限性。 專家們壹致認為，門戶網站等多數人使用的網站有必要比現在進壹步加強保安系統。東國大學國際信息保護研究生院教授黃錫鎮（音）指出：“如果發現宏造假行為，可以以妨礙業務罪進行處罰，但實際上逮捕並起訴的情況並不多，多數人使用的門戶網站有必要加強保安系統，使其能夠感知和應對網絡黑客的攻擊。”

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