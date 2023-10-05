從首爾昌德宮到華城思悼世子墓……再現正祖大王陵行次. October. 05, 2023 08:28. by 李素貞記者 sojee@donga.com. 首爾市和京畿道等4日表示，將於8日和9日舉辦再現從昌德宮途徑水原華城最後抵達隆陵、正祖1795年乙卯年遠行的歷史文化慶典“2023年正祖大王陵行次共同再現”。 該活動作為地方自治團體聯合慶典，是從1996年京畿水原市再現陵行次部分區間（8公裏）開始的。2016年首爾市開始參與其中，再現昌德宮到水原華城的隊伍行進，2017年開始在京畿華城市的參與下，可以再現從昌德宮到隆陵的整個區間。 遠行意味著朝鮮時代的國王前往父母的墓地。隆陵是過去被稱為顯隆園的思悼世子的墓。 今年的活動將再現從昌德宮到隆陵的共59.2公裏區間中的43.3公裏。首爾市負責從鐘路區昌德宮到衿川區始興5洞居民中心的區間。水原市和華城市將再現從京畿安養市到華城市隆陵的區間。 在首爾區間，將在龍山區諾德爾島（也稱鷺得島）與非物質文化遺產擁有者等壹起舉行“2023首爾非物質文化慶典”。光化門廣場等主要據點還準備了多種體驗項目。 為了活動，7日至9日首爾水原華城、安養市內部分區間將進行交通管制。從首爾區間的情況看，8日淩晨3時到11時30分，栗谷路、敦化門路、鐘路的部分通行將受到限制。下午4時30分~6時，衿川區廳前的十字路口~衿川區廳入口交叉路口等將被封鎖。詳細的交通信息可以在首爾地方警察廳、首爾市交通信息中心、水原市、水原文化財團、華城市文化財團、“2023正祖 孝文化節”網站等進行確認。 首爾市表示：“今年正祖大王陵行次除了再現遠行隊伍外，在各據點還準備了豐富多彩的娛樂活動”，“期待中秋連休到韓國文字節（10月9日）期間，廣大市民前來緬懷正祖的孝心、愛民、溝通的政治，找回日常生活的活力。”

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