韓國經濟遭遇“利率、匯率、油價”三高疊加打擊. October. 05, 2023 08:28. by 李東勛記者、紐約=常駐記者金賢洙 dhlee@donga.com,hskim@donga.com. 由於擔心高利率長期化，美國10年期國債利率超過4.8%，刷新了16年來的最高值。由此，4日韓元價值與股價壹齊暴跌等，韓國金融市場出現動蕩。有人擔心，與最近呈上升趨勢的國際油價相結合，高利率、高匯率、高油價的三高可能會對韓國經濟造成打擊。 當地時間3日，起到世界債券利率基準點作用的美國10年期國債的利率比前壹天上升0.12個百分點，達到4.81%，刷新了2007年8月以來的最高值。30年期美國國債的利率也上升到4.95%，接近5%。隨著高利率憂慮的擴散，被稱為“恐怖指數”的芝加哥期權交易所的變動性指數（VIX）比前壹天上升2.17點（12.32%），以19.78點刷新了6個月以來的最高值。VIX在盤中壹度超過了被稱為“心理防線”的20。 結束漫長的中秋長假後，4日開放的韓國金融市場同時吸收來自美國的高利息恐怖沖擊，出現了巨大波動。當天，韓元對美元的匯率比前壹個交易日暴漲14.2韓元（韓元貶值），以1363.5韓元收盤。自9月27日（1356韓元）以後，再次刷新歷史最高紀錄。韓國綜合股價指數暴跌59.38點（2.41%），以2405.69收盤。韓國綜合股價指數自今年3月27日以後時隔6個月再次跌出2410點。KOSDAQ指數也暴跌33.62點（4.00%）。 由於對高利率長期化的恐懼，強美元現象日益突出，日元對美元的匯率壹度突破心理防線1美元兌150日元。日元貶值會降低與日本的出口競爭品種的價格競爭力，對韓國的出口產生負面影響。 專家們擔心，“三高”導致的企業業績惡化和消費萎縮可能會降低經濟增長率。最近JP摩根等主要全球投資銀行預測，韓國明年的經濟增長率繼今年之後將停留在1%左右。未來資產證券研究員徐相瑛（音）表示：“高利率提高了企業的金融費用，很有可能導致業績惡化。”

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