良心的表情. October. 05, 2023 08:28. . 良心也會有表情嗎？如果有的話會是什麽樣子呢？19世紀英國畫家威廉•霍爾曼•亨特在表達感情方面非常出色。他以將抽象的良心視覺化描繪的《良心覺醒The Awakening Conscience》（1853年•照片）而聞名於世。 這幅畫描繪了壹對維多利亞時代中產階級家庭室內的壹對男女。是男人說錯話了嗎？女人坐在男人的膝蓋上，猛地站了起來。乍壹看，似乎是壹對多情的夫婦暫時不和的場面。但是畫中的各種象征卻表現出了兩人之間的婚外戀關系。與身穿藍色正裝的男性不同，女性穿著的是相當於內衣的白色家居服。女人左手戴了3個戒指，但無名指上卻沒有結婚戒指。所以男人到訪現在藏起來的情婦的家裏。男人給女人準備的房子雖然用鋼琴和高級家具裝飾得很豪華，但是因為沒有整理好，顯得十分混亂。掛在鋼琴邊緣的未完成的掛毯和滾落在地上的毛線暗示著不負責任和不誠實。左邊的地板上扔著寫有阿爾弗雷德•丁尼森的詩《眼淚，毫無意義的眼淚》的紙。這是壹首歌唱逝去日子的悔恨的詩。後面的鏡子告訴我們女人望著窗外的花園。 死的良心在被什麽東西刺傷時就會復活。喚醒女人良心的是燦爛的春色。看到與陰暗、混亂的室內形成對比的明亮光後，似乎覺醒了。難道下定決心不再這樣生活下去嗎？甩開男人的懷抱站了起來。但是女人的表情很曖昧。本來畫得表情相當痛苦，但買畫的顧客不滿意，要求畫家修改，表情變得像現在這樣含糊不清。 也許良心真正的表情也是這樣的吧。因為有時候高興，有時候痛苦，有時候害羞。不是高興也不是悲傷，而是像那個復雜而又模棱兩可的女人的表情壹樣。

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