美國對華半導體出口追加限制進入倒計時. October. 04, 2023 08:07. by 李清娥記者 clearlee@donga.com. 預計美國不久後將公布針對有可能出口到中國的半導體設備和人工智能芯片的追加限制措施。歐盟實際上也針對中國，正在討論核心技術出口限制方案。西方正在進壹步束縛對華半導體控制網。 路透社當地時間2日援引美國政府人士的話報道說：“拜登政府最早將於本月初向中方預告，更新遏制向中國出口半導體設備和人工智能芯片的措施。”去年10月7日，美國商務部出臺了限制尖端半導體設備進入中國、限制人工智能芯片出口的措施，現在將予以更新。據分析，最近中國華為突破美國的出口限制，推出搭載尖端半導體的智能手機等，促使美國決心加強牽制。 此次更新案中還將反映今年決定參與美國主導的對華出口限制的荷蘭和日本個別出口限制規定。也就是說，將更廣泛地限制半導體制造設備的出口，並防止用於人工智能的半導體出口的漏洞。去年美國商務部禁止最尖端人工智能用半導體出口到中國後，英偉達壹直制造並銷售性能下降的中國出口用GPU“A800”。但是，如果實行新規，A800也將成為禁止出口的對象。 有觀察人士認為，此次追加限制措施將對中國國家主席習近平為出席11月在美國舊金山舉行的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議而訪問美國的計劃及美中首腦會談產生負面影響。 對此，美國在加強出口限制的同時，也表現出與中國保持高層溝通的姿態。路透社解釋稱，美國提前告知中方更新計劃也是為了穩定與中國的關系。部分人預測，上述措施可能在亞太經合組織會議結束後宣布。彭博社2日報道說，下周訪問中國的美國國會參議院黨鞭代表團正在推進與習近平主席的會談。 路透社當天報道說，歐盟執行委員會到年末為止，正在對半導體、人工智能、量子技術、生命工學等四大技術被“與歐盟追求的價值不同的國家”武器化的危險性進行評價，計劃明年采取措施。“追求價值不同的國家”是指與人權、法治、民主等西方價值有距離的權威主義國家，事實上是在針對中國。該措施有可能包括核心技術的出口限制或與同盟國的合作。

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