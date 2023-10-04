首爾市：“SAMPYO Remicon用地，2年內將被利用為文化休閑空間”. October. 04, 2023 08:07. by 李素貞記者 sojee@donga.com. 首爾市3日表示，將把位於城東區聖水洞的SAMPYO（三票）Remicon用地打造成文化休閑空間，從5日開始向市民開放。 該地皮從1977年開始被用作SAMPYO Remicon工廠，去年8月工廠拆除後設置了柵欄，限制接近。首爾市和城東區正在推進將該地皮活用為全球業務地區的方案。 首爾市決定在正式開始開發之前的2年左右時間裏，將這裏利用為市民的文化休閑空間，並於今年5月與城東區及SAMPYO產業簽訂了業務協約（MOU）。因此，用地將建設演出場（8500平方米）、草坪廣場（4880平方米）、停車場（1萬380平方米）等。 演出場在必要時設置設施，可以多樣地用作室內外演出場。停車場將被用作包括首爾林乘客在內的市民可以自由使用的公共停車場。文化演出空間使用許可和停車場運營等由城東區負責。 首爾市將於5日下午1時30分舉行市民開放活動。之後還將舉行開場紀念演唱會等。SM男子組合“NCT127”將於6日舉行演出。7日和8日將舉行“Peaches ONE UNIVERSE FESTIVAL 2023”活動。 首爾市未來空間企劃官洪善基（音）表示：“希望通過此次臨時開放，SAMPYO用地能夠成為進壹步提高市民生活的空間。” 首爾市為了在2年的臨時開放結束後開發成全球業務地區，正在進行國際設計公開招募。公開招募結束後，將選定優先協商對象，並著手進行協商。首爾市相關人士解釋說：“計劃將SAMPYO用地建設成在功能、物理上與首爾的產業、文化、交通聯結的城市空間。”

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