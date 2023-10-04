金明洙6年來從未提出過少數意見……“表現出明顯的進步傾向”. October. 04, 2023 08:07. by 金自賢記者、張恩智記者 zion37@donga.com、eunji@donga.com. 據悉，9月24日卸任的前大法院院長金明洙（照片）在任期內在大法院最高判決機構“全體合議”中表現出明顯的進步傾向。此外，在任6年期間，他壹次也沒有提出過少數意見。 《東亞日報》日前得到李容勛、梁承泰、金明洙等三名大法院院長在任時期的2006年3月到今年7月為止的325件全體合議判決，與首爾大學媒體信息系韓圭燮教授領導的團隊（Polllab）壹起進行全面分析，得出了上述結果。韓圭燮團隊用美國聯邦大法官分析方法計算得出的判決傾向指數，負值相當於進步，正值相當於保守。包括3名大法院院長在內，參與分析的大法官共有50人。 金明洙的判決傾向指數為-0.268，其進步傾向在50人中排名第17位。與李容勛（0.063，第25位）、梁承泰（0.257，第34位）相比，進步色彩更加明顯。金明洙提請任命的大法官的平均指數也是-0.236，進步傾向很強。李容勛和梁承泰提請任命的大法官的平均指數則分別為0.08和0.231。特別是金明洙與進步傾向法官研究會出身的盧正熙（音，韓國法研究會）、金尚煥（音，國際人權法研究會）大法官的意見壹致率達到了80%以上。 此外，金明洙在2017年就任後的首次記者招待會上表示，“認為身為大法院院長就不能參與少數意見，是不合適的”，但實際上他在結束任期時沒有提出過任何少數意見。法院相關人士表示：“隨著進步傾向的大法官成為多數，似乎沒有必要提出少數意見。” 據分析，金明洙任期內大法官之間的協議有所減少。金明洙任期間全員壹致判決的比率為14.7%，還不到梁承泰任期內（33.6%）和李容勛任期內（36.8%）的壹半。

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