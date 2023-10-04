韓美同盟70周年……更加進化的未來和平繁榮的核心軸. October. 04, 2023 08:06. . 韓美同盟的基礎——《韓美相互防衛條約》在本月1日迎來了簽署70周年。兩國都在舉行各種紀念研討會和學術活動。歷屆韓美聯合軍司令們通過賀詞表示：“韓美同盟是全世界所有人的驕傲和希望的基石。”韓美外長們互相評價稱“必需的全球夥伴關系”“最強大、最成功的同盟”，並承諾加強合作。 大韓民國的成長和發展歷史很難與韓美同盟分開來解釋。在朝鮮的侵略威脅下，韓國之所以能夠實現急速的民主化和產業化，是因為有了美國堅定的安保支援。韓美同盟是針對平壤不斷進行核開發、維護韓半島和平的基礎，也是將韓國從戰爭的廢墟中提升為世界前十位經濟強國的原動力。在最近的韓美關系認識調查中，回答“韓美同盟很重要”“有事時美國會支援韓國”的應答者分別超過了全體應答者的90%，這充分體現了韓國人對於同盟的信任。 韓美同盟現在已經超越了傳統的軍事安保，在經濟、技術等全方位擴大範圍，正在進化。作為為加強半導體和電動汽車電池等核心產業項目的全球供應網而攜手合作的核心合作夥伴，合作討論比任何時候都更加緊密。兩國正在討論在首腦會談上承諾的生物、宇宙、量子計算等尖端新興技術開發合作的具體履行問題。 雖然韓美同盟達到了歷史最高水平，但需要共同解決的挑戰和課題也比任何時候都難。公然在憲法中明示“核（武器）高度化”的朝鮮正與俄羅斯密切接觸，積極確保偵察衛星和遠程導彈技術。在烏克蘭-俄羅斯戰爭長期化、新冷戰格局逐漸形成的情況下，臺灣海峽和南中國海仍然存在安全上的不安。在美中之間的技術霸權競爭中，本國優先主義的潮流也有加劇的征兆。超越東北亞，全球安保和經濟等整體交織在壹起的復合危機波濤不容小覷。 現在，韓美兩國面臨著把同盟升級為未來合作新框架的新課題。現在應該集中力量通過《華盛頓宣言》承諾的加強延伸威懾等鞏固同盟。兩國都應確保合作的持續性，避免因大選和政權交替等國內政治變數而動搖同盟。在尋找實現雙贏的最佳協議點的過程中，還要培養能夠堂堂正正提出我們要求的同盟外交力量。期待作為未來和平與繁榮的核心軸壹起書寫的另壹個70年的同行。

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